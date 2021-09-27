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Kartal'da Metin Oktay anısına düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Kartal Belediyesi’nin, Türk futbolunun efsanevi ismi Metin Oktay’ın anısına düzenlediği futbol turnuvası sona erdi. Türk sporuna adını altın harflerle yazdıran ve ‘Taçsız Kral’ lakabıyla unutulmayan Metin Oktay adına gerçekleştirilen, 16 amatör takımın katıldığı turnuvanın finalinde şampiyonluğu kazanan Soğanlıkspor oldu. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2021 Pazartesi 10:52
Kartal'da Metin Oktay anısına düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.
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Kartal Belediye Başkanlığı ve Kartal Amatör Spor Kulüpleri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen turnuva final maçıyla sona erdi. Atalar Mahallesi Spor Tesisi’nde düzenlenen ve 16 amatör futbol takımı arasında gerçekleştirilen turnuva kıyasıya bir çekişmeye sahne oldu. 11-12 yaş grubu sporcuların katıldığı turnuvada final maçı, Öz Balkangücü ile Soğanlıkspor arasında gerçekleştirildi. 90 dakikalık kıyasıya mücadeleden Soğanlıkspor 2-1 galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.

Turnuvanın üçüncülük maçında Trabzon Spor ile Kartal Yuvası karşılaştı. Zorlu mücadeleden Trabzon Spor galip ayrılarak turnuvada üçüncü olmayı başardı. Turnuvanın sonunda katılan tüm sporculara Kartal Belediyesi Meclis üyesi Umut Daştan ve Spor İşleri Müdürü Arda Savaş tarafından madalya takdim edildi. Turnuvaya katılan takımlar Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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