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Kartal'da Asfaltlanmayan Mahalle Kalmayacak

Mahalle Bazlı Asfalt Çalışmalarında Sıra Cumhuriyet Mahallesi’nde

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2021 Perşembe 11:31
Kartal'da Asfaltlanmayan Mahalle Kalmayacak
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Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, ilçedeki yol bakım ve asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfaltlama mesaisinin yoğun olarak devam ettiği Cumhuriyet Mahallesi’ne çalışmaları incelemek üzere giden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de burada teknik ekipten son durum ile alakalı bilgileri alıp vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni kazandırılan Kenan Sokak Yanı Parkı ile yenileme çalışmaları tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda vatandaşlarla buluşan Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra beraberindeki teknik ekip ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Miniklerden Başkan Gökhan Yüksel’e Yoğun İlgi

Ziyaretler sırasında çevredeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüksel’e çocukların ilgisi de yoğun oldu. Yeni açılan ve yenilenen parklar ile ilgili çocukların fikirlerini alan Başkan Gökhan Yüksel, yapılacak daha çok işlerinin olduğunu, gerek oyun grupları ve yeşil alanların, gerekse çocukların sportif faaliyetlerini sürdürecekleri parkların sayısını artıracaklarını söyledi. Çocukların talep ve beklentilerini de dinleyen Kartal Belediye Başkanı, çocuklara yeni parkları, onların isteklerine göre şekillendirdiklerini ve fikirlerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Mahalleli ile de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Gökhan Yüksel daha sonra yaptığı konuşmada, "Altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Komşularımızın hayat standartlarını daha fazla yükseltmek için çalışıyoruz. Mahallemizde asfalt çalışmaları ile birlikte aydınlatma ve havai hatların yer altına alınması çalışması yapılıyor. Kartal'ın cadde ve sokaklarında asfaltlama çalışmalarına plan dâhilinde devam ediyoruz. İlçemizin ve sizlerin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak, bundan dolayı memnun olduğunuzu görmek bizim için en büyük mutluluk. Yazın bu sıcağında Kartallı komşularımızın en iyi hizmeti alabilmesi için tüm ekiplerimiz sahada gayretle çalışıyor." dedi.

3000 Ton Asfalt Serilmiş Olacak

Cumhuriyet Mahallesi’nde devam eden çalışmalarda şimdiye kadar 2380 ton asfalt döküldüğü bilgisini paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, çalışmalar tamamlandığında dökülen toplam asfalt miktarının yaklaşık 3000 ton olacağını belirtti. Ardından mahallede devam eden aydınlatma çalışmalarını ve havai hatların yer altına alınması çalışmalarını da inceleyen Başkan Gökhan yüksel, teknik personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların yapıldığı sokaklarda yaşayan mahalle sakinleri, çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirterek, ekiplere ve Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Cumhuriyet Mahallesi Aydınlanıyor

AYEDAŞ ile Kartal Belediyesi'nin işbirliği ile yapılan, Cumhuriyet Mahallesi aydınlatma ve havai hatların yeraltına alınması çalışması kapsamında Cengiz Sokak, Şenocak Sokak, Hayat Sokak, Öztürk Sokak, Özkul Sokak, Uygun Sokak, Bağcı Sokak, Yüzyıl Caddesi ve Bestegül Sokak'ta çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar tamamlandığında havai hatlar yer altına indirilecek ve 38 adet galvaniz aydınlatma direği dikilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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