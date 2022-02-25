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Kartal Belediyesi’nin Acı Kaybı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli inşaat mühendisi Yusuf Er (56) için Kartal Belediyesi hizmet binasında bir cenaze töreni düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2022 Cuma 09:33
Kartal Belediyesi’nin Acı Kaybı
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Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Yusuf Er, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Yusuf Er için ilk olarak bir dönem başkanlığını yaptığı Maltepe Cemevi’nde tören düzenlenip, cenaze namazı kılındı.

Saat 14.00’da Maltepe Cemevi’nde gerçekleşen törene; Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Alt Yapı Müdürü Ayhan Taş, Kartal ve Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi birim müdürleri, siyaset ve iş dünyasından isimler, STK temsilcileri ile merhumun mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Maltepe Cemevi’nde kılınan cenaze namazı ve gerçekleştirilen törenin ardından merhum Yusuf Er için Kartal Belediyesi hizmet binasında bir cenaze töreni düzenlendi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel törende yaptığı konuşmada: “Bugün burada ne yazık ki çok acı bir olay sebebi ile toplandık. Çok kıymetli bir çalışma arkadaşımızı zamansız bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Belediyemiz için yapmış olduğu tüm hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere tüm belediye çalışanlarına da başsağlığı diliyorum” dedi.

Cenaze imamının yaptığı dua ve helallik alınmasının ardından Yusuf Er’in naaşı dualarla Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi. Yapılan defin işleminin ardından acılı aileye taziyelerini ileten Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra merhumun mezarına karanfil bıraktı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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