Kartal Belediyesi’ne Girmek İçin HES Kodu Artık Zorunlu

Sorun yaşayan veya HES kodu olmayan vatandaşlara yardımcı olan görevliler, belediyeyi ziyaret eden vatandaşlara gün boyunca yardımcı oldu. HES kodu sorgulamasında riskli bulunan vatandaşların ise görevli personel tarafından belediye girişlerine izin verilmeyip sağlık kuruluşlarına bilgi verilerek tedavilerinin yapılması için girişimde bulunulacak.

Kartal Belediyesi’nde vatandaşların HES kodu kontrollerinin yapıldığı istasyonlar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi. El dezenfektanlarının yerleştirildiği istasyonlarda maske kuralı sıkı sıkı uygulandı. Koruyucu ekipman takan personel, vatandaşa hizmet verirken sık sık masaları dezenfekte etti.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Oktay Aksu’nun da hazır bulunduğu HES kodu sorgulamaları, gün boyu devam etti ve HES kodu olmayan vatandaşlara da yardımcı olunarak HES kodunu almaları sağlandı.

Öte yandan Kartal Belediyesi çalışanlarının da HES kodları, yöneticileri tarafından hafta sonu toplandı ve ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sorgulamaları yapıldı. Çalışanlar için yapılan HES sorgulamalarında da durumu riskli çıkan personel için gerekli girişimlerin yapılacağı belirtildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de uygulamaya yönelik açıklamasında; “Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen ve filyasyon, izolasyon takip çalışmaları ile pandemiye ilişkin birçok konunun masaya yatırıldığı İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı’nda kapsayıcı bir yol haritası üzerinde değerlendirmeler yapmıştık. Bunun neticelerinden biri olarak Valiliği’nin aldığı karar gereği belediyemizde HES Kodu sorgulama dönemini başlattık. Biz inanıyoruz ki seferberlik ile tedbirlerimize bağlı hareket ettiğimizde bu zorlu dönemin de üstesinden geleceğiz. Buradan sürekli tekrarladığım çağrıyı bir kez daha yinelemek istiyorum, tüm komşularımı, hem kendileri hem de yakınlarının sağlığı için belirlenen kurallar doğrultusunda üzerlerine düşen ödevleri yapmaya davet ediyorum.” dedi.