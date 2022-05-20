Kartal Belediyesi’nden Unutulmaz 19 Mayıs Kutlaması

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kutlamalar Çelenk Töreni İle Başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programının ilk durağı Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı oldu. Kamu kuruluşlarının, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların anıta çelenk bıraktığı törene katılım yoğun oldu. Genciyle yaşlısıyla çok sayıda Kartallı, sabahın ilk saatlerinde Atatürk Anıtı önünde hazır bulundu. Törende Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mahmut Serkan Sağbili, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ertekinoğlu ve siyasi parti ilçe başkanları anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona eren törenlerin ardından bir kutlama da Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Başkan Gökhan Yüksel, Albay Timur Diler, Kartal Gençlik Spor İlçe Müdürü Mahmut Serkan Sağbili, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ertekinoğlu’nun katılım sağladığı etkinliklerde öğrenciler, halk oyunlarından karateye kadar birbirinden güzel gösteriler sundu.

Kartallılar Fener Alayında Sel Olup Aktı

Havanın kararmaya başladığı saatlerde Kartallıların ikinci buluşma noktası Milli Mücadele Kahramanı Kartallı Kazım’ın adının verildiği meydan oldu. Kartal’ın tüm mahallelerinden vatandaşlar, ellerinde fenerler, meşaleler, Türk Bayrakları ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarıyla Kartallı Kazım Meydanı’nda bir araya geldi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel eşi Sibel Doğan Yüksel ile yürüyüşe katılırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Parti Meclisi Üyeleri; Semra Dinçer, Ali Rıza Erbay, Nevaf Bilek, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve Yardımcısı Hatip Durmaz, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah fener alayına eşlik eden diğer isimler oldu.

SAMDEF’li Kadınlardan Zeybekli Karşılama

Başkan Gökhan Yüksel ile birlikte yürüyüşe başlayan Kartallılar, Kızılay Bulvarı boyunca adeta sel olup aktı. Kartal Meydanı’na kadar süren yürüyüş boyunca binlerce kişi hep bir ağızdan marşlar söyleyerek bayram coşkusunu doyasıya yaşarken, Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu (SAMDEF) üyesi kadınlar, yürüyüş kortejini Zeybek oynayarak karşıladı. Oyun sonunda Federasyon Başkanı Metin Şenel, Başkan Gökhan Yüksel’e Türk Bayrağı ve Kalpak hediye etti.

Günün Finali: Emre Aydın Konseri

Gün boyunca Kartal’da düzenlenen etkinliklerin finali, Kartal Meydanı’nda yapıldı. Alanda hazır bekleyenlere fener alayı ile birlikte gelen kalabalık da eklenince Kartal Meydanı tarihi anlarından birine ev sahipliği yaptı.

Kadir Çetin’in DJ performansı ve Serhat Erdem’in konseriyle başlayan akşam etkinliği, sanatçı Emre Aydın’ın konseriyle doruğa ulaştı. Kartallılar Emre Aydın’ın şarkılarıyla bayram coşkusunu unutulmaz bir konserle yaşama fırsatı buldu. Ünlü sanatçı Hoşçakal’dan Afili Yalnızlık’a, Belki Bir Gün Özlersin’den Soğuk Odalar’a kadar en sevilen şarkılarını bu kez Kartallılar için söyledi.

“Atatürk’ün Açtığı Yolda, Gösterdiği Hedefe Durmadan Yürüyeceğimize Ant İçtik”

Konserde sahneye davet edilen Başkan Gökhan Yüksel, Emre Aydın’a ve konseri dinlemeye gelen kalabalığa teşekkür edip, sanatçıya plaket takdiminde bulundu.

Başkan Yüksel, bir konuşma gerçekleştirerek “Çok güzel görünüyorsun Kartal! Sevgili komşularım, değerli genç kardeşlerim. Biraz evvel 19 Mayıs ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı olan Kartallı Kazım Meydanı’ndan Ata’mızın huzuruna doğru binlerce komşumuzla yürüyüş yaptık. 19 Mayıs ruhu başka. Mücadelenin ve Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç günü. O günkü koşullar ve imkânsızlıklar içerisinde sarı saçlı, mavi gözlü dev Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları inandılar. Biz gençler de 19 Mayıs ruhunu en iyi şekilde anlayıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içtik!” dedi.