banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1396
ALTIN
453.500
DOLAR
8.3562
STERLİN
11.4937
EURO
9.7899
Psikolog Sena Çetiner Yazıları iİe www.kivitadinda.com da
Son Dakika
Psikolog Sena Çetiner Yazıları iİe...
Gazetemize Bir Ödül Daha
Son Dakika
Gazetemize Bir Ödül Daha
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Son Dakika
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Flaş Haber
Gazetemize Bir Ödül Daha
Kapat

Kartal Belediyesi’nden Tiyatroculara Destek

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sanat sektörüne destek olmaya devam eden Kartal Belediyesi, Mart ayı boyunca online yayınladığı 10 yetişkin 4 çocuk tiyatrosu ile tiyatro sahnesini evlere taşıyıp hem Dünya Tiyatrolar Haftası’nı festival tadında kutladı, hem de Kartallı sanatseverlerin tiyatro özlemini giderdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2021 Çarşamba 09:45
Kartal Belediyesi’nden Tiyatroculara Destek
banner171

Yaptığı aylık programlar ve Sanatçılara Destek Konserleri ile başta Kartal’da ikamet eden sanatçılar olmak üzere kültür sanat sektöründeki birçok değerli ismi online etkinlikler aracılığı ile Kartallı sanat severler ile buluşturan Kartal Belediyesi, Mart ayı boyunca da tiyatro oyunlarını ekranlara taşıdı.

Aynı zamanda ekonomik zorlukla mücadele eden sanatçılara bir nebze de olsa destek vermeyi amaçlayan Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mart ayı boyunca; Shirley Valentine, Nereye Gitti Bütün Çiçekler, Tartuffe, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sinkaf, Marion ile Mehmet, İyi Kötü Çirkin, Ortaya Karışık, Dünya Tiyatrolar Haftası’nda Erkan Can ile Söyleşi, Ben Sen O, Gülmek Güzel Şey adlı tiyatro oyunlarını, söyleşileri ve çocuk oyunlarını sosyal medya hesaplarından online olarak paylaştı.

Pandemi süreci ile birlikte ülke olarak ekonomik bir darboğazdan geçtiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu süreçten en çok etkilenenler arasında sanatçıların olduğunu ve Kartal Belediyesi olarak imkânlar el verdiği ölçüde sanata ve sanatçıya destek verdiklerini söyledi. Başkan Gökhan Yüksel, ‘Şubat Ayı Destek Konserleri’mizi başlattık. Mart ayı ile birlikte bu konserlerimiz devam etti. Bunun yanı sıra; hem tiyatrocu dostlarımıza destek olmak hem de Dünya Tiyatrolar Haftası’nı kutlamak amacı ile etkinlikler serisi gerçekleştirdik. Sanata ve sanatçıya olan desteğimiz önümüzdeki aylarda da devam edecek.” dedi.

Son Güncelleme: 31.03.2021 09:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal’da Önce Asbest Sonra Yıkım
Kartal’da Önce Asbest Sonra Yıkım
Kartal’da Önce Asbest Sonra Yıkım
Kartal’da Önce Asbest Sonra Yıkım
Başkan Gökhan Yüksel, Taksici Esnafıyla Bir Araya Geldi
Başkan Gökhan Yüksel, Taksici Esnafıyla Bir Araya Geldi
Kartal Belediyesi’nden Yeni Doğan Bebeklere Hediye Paketi
Kartal Belediyesi’nden Yeni Doğan Bebeklere Hediye Paketi
Başkan Gökhan Yüksel CHP'li Belediye Başkanları Toplantısına Katıldı
Başkan Gökhan Yüksel CHP'li Belediye Başkanları Toplantısına Katıldı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169