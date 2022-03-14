Kartal Belediyesi’nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında kar küreme çalışmalarının yanı sıra tuzlama çalışmaları da yapıldı. Okul bahçeleri önce kar küreme araçlarıyla temizlenirken ardından zemin tuzlanarak buzlanmaya karşı tedbir alındı. Kar temizleme çalışmasıyla beraber dört günlük aranın ardından okullarına tekrar başlayacak olan öğrencilerin güvenlikleri önemli ölçüde sağlandı.

Dört Günlük Yoğun Mesai

Kartal Belediyesi kar yağışının yoğun olarak hissedildiği perşembe gününden itibaren adeta alarma geçti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatıyla belediyenin ilgili tüm birimleri tarafından 7/24 kar mesaisi yapılarak, ilçede gerekli önlemler alındı.

Dört gün boyunca ilçede başta ana güzergah olmak üzere aksaklıkları gideren 500 personel ve 50’si karla mücadele araçları olmak üzere 100 araçla birlikte ilçe genelinde devreye girerek yolların kapanması engellendi.

Ayrıca zorlu hava koşulları nedeniyle sağlık kurumlarına ulaşımda sorun yaşayan vatandaşların da hasta nakil ambulansı ile hastaneye ulaşımları sağlandı.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen zorunlu olarak dışarıda olan vatandaşlara da mobil ikram aracı ile sıcak içecek ve çorba dağıtımı yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından da sokak hayvanlarının mama ihtiyaçları ilçenin birçok noktasında sağlandı.

Kar yağışının etkisini azaltmasına rağmen ilçe genelinde risk oluşabilecek noktalarda buzlanmanın önlenmesi için tuzlama çalışmaları da devam ediyor.