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Kartal Belediyesi’nden Kardeşlik Günü’ne Özel Konser

Kartal Belediyesi 28 Nisan - 04 Mayıs Dünya Kardeşlik Haftası nedeniyle özel bir konser düzenleyecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:29
Kartal Belediyesi’nden Kardeşlik Günü’ne Özel Konser
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen konser, 28 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kardeşlik Günü Konseri’nde güçlü sesleri ve yorumları ile tanınan, söyledikleri türkülerle gönüllerde taht kuran sanatçılar; Aynur Haşhaş, Vedat Gündoğdu ve Taner Özdemir sahne alacak.

Kartal Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen konsere tüm komşular davetlidir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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