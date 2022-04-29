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Kartal Belediyesi’nden Kardeşlik Günü Konseri

Kartal Belediyesi 28 Nisan - 04 Mayıs Dünya Kardeşlik Haftası dolayısıyla özel bir konser organize etti. Sevilen sanatçılar; Aynur Haşhaş, Vedat Gündoğdu ve Taner Özdemir’in sahne aldığı konsere Kartallılar yoğun ilgi gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2022 Cuma 17:37
Kartal Belediyesi’nden Kardeşlik Günü Konseri
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Kardeşlik Günü konserine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Meclis Üyeleri; Aysel Yücel, Umut Daştan ve Mukadder Gürcan, Başkan Danışmanı Düzgün Çapar, çok sayıda birim müdürü ve vatandaş katıldı.

Türküler, Kardeşlik İçin Seslendirildi

Gecede sevilen sanatçılar; Vedat Gündoğdu, Taner Özdemir ve Aynur Haşhaş sahne aldı. Barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği, geniş bir repertuvarın sahneye taşındığı konser boyunca dinleyiciler, sanatçıların seslendirdiği türkülere hep bir ağızdan doyasıya eşlik etti.

Etkinliğin sonunda, Meclis Üyesi Aysel Yücel, Vedat Gündoğdu’ya, Meclis Üyeleri Umut Daştan ve Mukadder Gürcan Taner Özdemir’e, Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ise Aynur Haşhaş’a günün anısına çiçek takdim etti.

“Anadolu Rengârenk Çiçeklerden Bir Demettir”

Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, gecede yaptığı konuşmada; “Anadolu rengârenk çiçeklerden bir demettir. O güzel çiçeklerin arasında otların büyümesine izin vermemeliyiz. Tüm sanatçılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan komşularımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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