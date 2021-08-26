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Kartal Belediyesi’nden Kardeş Kent Kırcaali’ye Ziyaret

Kartal Belediyesi, kardeş kentler ile olan dostluk bağını güçlendirmek ve karşılıklı iletişimi üst seviyede tutmak amacı ile ziyaretlerine devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2021 Perşembe 12:58
Kartal Belediyesi’nden Kardeş Kent Kırcaali’ye Ziyaret
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Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Olcay Özgön de Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen gittiği Bulgaristan’ın Kırcaali ilinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk ziyaretini Kırcaali Belediye Başkanlığı’na yapan Olcay Özgön’ü, Belediye Başkanı Hasan Azis karşıladı.

İki belediye arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesi ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla gerçekleştirilen ziyarete; Kırcaali Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuncay Şükri, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Resmi Murad, HÖH İlçe Başkanı Latif Rasim ile Kırcaali Meclis Başkanı Hüseyin Ahmet katıldı.

“İki Belediye Arasındaki İlişkileri Üst Seviyede Tutacağız”

Görüşmede Olcay Özgön, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’e Başkan Gökhan Yüksel’in selamları ile her iki belediye arasındaki ilişkileri üst seviyede tutacakları mesajını iletti.

Belediye Başkanlığı’na yaptığı ziyaretin ardından Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Resmi Murad’ın makamına, Kartal Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu ile birlikte konuk olan Meclis Üyesi Olcay Özgön, burada Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı Şinasi Mehmet Süleyman ile de bir araya geldi. 

Hem Resmi Murad’a hem de Mehmet Süleyman’a Başkan Gökhan Yüksel’in sevgi ve selamlarını ileten Olcay Özgön, kendilerine bir de Kartal’dan getirdikleri hediyeleri takdim etti.

İlerleyen günlerde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinin de yapıldığı görüşmenin sonunda Meclis Üyesi Özgön, göstermiş oldukları misafirlikten dolayı HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murad’a teşekkür ederken, Resmi Murad da ziyaretten yaşadığı memnuniyeti ifade ederek Başkan Gökhan Yüksel’e ve kardeş kent Kartal’a sevgi ve muhabbetlerini iletti.

Son ziyaretini Kırcaali Bölge Müftülüğü’ne yapan Özgön ve beraberindeki heyet, burada Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ile bir araya geldi. Bölgede yaşayan Türk ve Müslüman nüfusa vermiş oldukları hizmetlerden ötürü Eminefendi’ye teşekkür eden Kartal Belediyesi Meclis Üyesi, bu vazifelerde üzerlerine düşeni yerine getirmek için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Özellikle çocuk ve gençler için yaptıkları projelerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Olcay Özgön, görüşmenin sonunda Bölge Müftüsü Basri Eminefendi’ye Başkan Gökhan Yüksel’in selamlarını ileterek Kartal’dan getirmiş oldukları hediyeleri takdim etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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