Kartal Belediyesi’nden Hemşirelere Moral Ziyareti

“Tüm Sağlık Çalışanlarının Yanındayız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına, Sağlık İşleri Müdürü Dr. Şenol Karasu tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, hemşirelerin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlanarak kendilerine çikolata hediye edildi.

Sağlık İşleri Müdürü Dr. Şenol Karasu, ziyaretlerde tüm sağlık çalışanlarının salgın dönemindeki fedakârlıklarına dikkat çekerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Hemşireler Haftası mesajını iletti. Başkan Yüksel’in mesajında şu ifadeler yer aldı: “İlçemizde pandemi koşullarında en ön saflarda yer alarak; ailelerinizden uzak kaldınız, yorgun düştünüz, stresli ve zorlu koşullarda çalıştınız, çalışmaya devam ediyorsunuz, hatta mesai arkadaşlarını yitiren sağlık emekçilerimizin verdiği mücadelenin bizzat tanığıyım.

Her koşulda sizlerin yanında olmak için büyük bir gayret gösterdik. Fedakar çalışmalarınızdan ve vermiş olduğunuz büyük emeklerden dolayı siz kıymetli hemşirelerimize çok şey borçluyuz, Kartal Belediyesi ailesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyor, Hemşireler Haftanızı kutluyorum.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)