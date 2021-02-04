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Kartal Belediyesi’nden Çocuklara Sömestr Hediyesi

Kartal Belediyesi, çocukların evde izolasyonla geçen salgın sürecinde ara tatillerini eğlenceli etkinliklerle değerlendirebilmeleri için “Sömestre Özel Çocuk Tiyatroları”nı online platformlara taşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2021 Perşembe 09:34
Kartal Belediyesi’nden Çocuklara Sömestr Hediyesi
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Çocuk tiyatrosunun seçkin örneklerini Kartal Belediyesi’nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından paylaşarak miniklerin tiyatro özlemlerini gidermeyi amaçlayan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün Şubat ayı programı kapsamında; Mozart Müzikli Çocuk Oyunu, Ormanda Kaybolan Şarkıcı, Uzaylı Dostum Maya, Yıldız Elması, Curcuna Mahallesi Kukla Oyunu, Orman Koruyucuları, Düş Bahçesi, Çılgın Zaman Yolcuları, Biz Mars’tan Geldik, Karagöz Pazarcı ve Oyuncaklar Ülkesine Yolculuklar adlı tiyatro oyunları, 2-13 Şubat günleri arasında online olarak sahnelenecek.

“Ara tatilinde yaşlarına ve gelişimlerine uygun, kültürel açıdan fayda sağlayacak ve aynı zamanda son derece eğlenceli tiyatro oyunları ile çocuklarımızı buluşturuyoruz.” diyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Pandemi sürecinden belki de en çok etkilenen çocuklarımızın bu süreçte eğitim hayatlarında göstermiş oldukları fazladan çabanın ve emeğin karşılığı olarak onlara hediye ettiğimiz bu tiyatro oyunları ile bir nebze olsun nefes almalarını istedik. Etkinliklerimiz ile pandeminin üzerlerinde bıraktığı olumsuz etkileri az da olsa hafifletebilmeyi amaçladık. Bu süreci atlattıktan sonra onlara çok daha güzel sürprizlerimiz olacak. Şimdilik onlardan biraz daha sabır göstermelerini istiyor ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.” Şeklinde konuştu.

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