Kartal Belediyesi’nden cami ve türbe gezilerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Kartal Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği İstanbul’un cami ve türbe ziyaretlerine Kartallı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kartal’ın 20 mahallesinden her gün hareket eden araçlarla cami ve türbe gezilerine katılan vatandaşlar ibadet merkezlerini ziyaret etme olanağı buldu. Düzenlenen inanç turları ile Kartallı vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi ile başlayan cami ve türbe gezilerinde Ayasofya Camii ve Eyüp Sultan Cami’ni de ziyaret etti.

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında yapılan cami ve türbe gezilerine katılan mahalle sakinleri, bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarının önünden Kartal Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla alındı. Sabah erken saatlerde başlayan tura katılan vatandaşlar, Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından karşılandı.

Ramazan ayı boyunca düzenlenen ve Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personellerinin ziyaret edilen yerlere ilişkin verdiği bilgiler eşliğinde gerçekleştirilen inanç turlarının ilk durağı Anadolu Kavağı’nda bulunan Hz. Yuşa Türbesi oldu. Türbeyi ziyaret ederek dua eden vatandaşların bir sonraki durağı ise Ayasofya Camii oldu. İstanbul’un tarihi yarımadasında bulunan ve 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya Camii’ni ziyaret eden vatandaşlar ibadetlerini de gerçekleştirdi. Ramazan ayı inanç turlarının son durağı ise Haliç kıyısında bulunan Eyüp Sultan Camii oldu. Kartallı vatandaşlar İstanbul’un fethinin ardından yaptırılan ilk cami olan Eyüp Sultan Camii’ni de ziyaret ederek dua etti. Düzenlenen turlar eşliğinde İstanbul’un önemli ibadet merkezlerini ziyaret eden vatandaşlar, Kartal Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen inanç turlarına katılan 2100 Kartallı vatandaşa maske, dezenfektan, tesbih ve cüz’den oluşan hediye çantası takdim edildi. Geziler oyunca Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından 60 adet 35 kişilik araç vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kaynak: İstanbul Times HAaber Ajansı (İTHA)