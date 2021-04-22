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Kartal Belediyesi’nden “23 Nisan”ın Ruhuna Yakışır Kutlama

Kartal Belediyesi; TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)'nin açılışının 101. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, bu anlamlı günün ruhuna yakışacak rengârenk bir program ile kutlamaya hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Nisan 2021 Perşembe 09:26
Kartal Belediyesi’nden “23 Nisan”ın Ruhuna Yakışır Kutlama
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Covid-19 pandemisi nedeni ile bayram coşkusunu sokaklarda yaşayamayacak olan çocuklar için birbirinden özel etkinlikleri evlere taşıyacak olan Kartal Belediyesi, çocuklara armağan edilmiş bu kutlu günde ne kadar özel ve değerli olduklarını onlara hissettirmek için şiir okuma ve resim yarışmasından satranç turnuvasına, tiyatro oyunundan çeşitli sokak etkinliklerine ve atölyelere kadar farklı etkinlikler organize etti.

Ödüllü Resim ve Şiir Yarışması

Çocukların bayram coşkusundan ve etkinliklerinden mahrum kalmaması için düzenlenen etkinliklerden biri ’23 Nisan’ konulu şiir okuma ve resim yarışması. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nün organize ettiği 23 Nisan konulu Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışması'nda çocuklar; 4-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-15 yaş olmak üzere toplam 3 kategoride yarışacak. Resim ve Şiir Okuma yarışmalarının her birinde dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek. 16 Nisan 2021’de başvuruları tamamlanan yarışmada ödül alan eser, yapılan kurul değerlendirmesinin ardından 23 Nisan 2021 günü ilan edilecek.

Satranç Turnuvası

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Online Satranç Turnuvası ise çocuk ve gençler için hazırlanan bir diğer etkinlik. 25 Nisan Pazar günü saat 13.00’da, https://www.chess.com/ üzerinden gerçekleşecek ödüllü turnuvanın son başvuru tarihi 24 Nisan Cumartesi olup, başvurular https://istanbultsf.org/ linki üzerinden yapılabilecek.

Çocuk Tiyatrosu

Kartal Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan ‘Bugün 23 Nisan’ isimli tiyatro oyunu ise 23 Nisan Cuma günü, saat 15.00’da çocuklarla buluşacak. NYN Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınacak olan oyunda çocuklar doyasıya eğlenecek.

Çocuk Meclisi Toplanacak

Kartal Belediyesi tarafından oluşturulan ve 2 ayda bir düzenli olarak toplanan Çocuk Meclisi’nin oturumu, Kartal Belediyesi Meclis’inde Başkan Gökhan Yüksel’in katılımı ile 23 Nisan Cuma günü, saat 11.00’da Kartal Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanacağı oturuma, Kartal’ın 20 mahallesini temsilen çocuklar katılarak, Kartal ile ilgili önerilerini açıklayacak ve oylamaya sunacak.

Tüm bu etkinliklerin yanı sıra çocuklar için hazırlanan; scamper yaratıcı düşünme atölyesi, mutfak atölyesi ve sanat atölyesi (23 Nisan Cuma saat 12.00) ile Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi Çocuk Şenliği (23 Nisan Cuma saat: 13.00) ve Kartal’ın tüm mahallelerini dolaşarak bando takımına eşlik edecek olan vosvos korteji ile Kartallı çocuklar, çok özel ve eğlenceli bir ‘23 Nisan’ kutlaması yaşayacak. Öte yandan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de 12.00’da Kartallı Kazım Meydanı’ndan hareket edecek olan üstü açık otobüs ile Kartal’ın tüm mahallelerini dolaşarak çocukların bayramını kutlayacak. Etkinlikler, Kartal Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

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