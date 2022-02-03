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Kartal Belediyesi Yuva Kuracak Çiftler İçin ‘Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı Başlattı

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, evliliğe adım atacak çiftlere yönelik ‘Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı uygulamaya koyuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2022 Perşembe 09:15
Kartal Belediyesi Yuva Kuracak Çiftler İçin ‘Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı Başlattı
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Kartal’da; kadınların, ailelerin ve çocukların sorun ve beklentilerine karşı daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuran Kartal Belediyesi, aile kurmak için bir araya gelen çiftlere yönelik önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı hayata geçiriyor.

Çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını; evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmalarını, etkili iletişim kurmalarını, olası sorunların üstesinden gelmelerini, evliliğin dayandığı temelleri benimsemelerini, öfke kontrolü hakkında bilgilenmelerini ve evlilik hayatına iyi bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Evlilik Öncesi Eğitim Programı, cuma günleri uzman psikolog tarafından verilecek. 2 saat sürecek eğitimlerde evliliğin sağlıklı ve sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacak olan unsurlar, konu başlıkları ile detaylandırılacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi, “Evlilik kararı alan çiftlerimizin bir ömür boyu mutlu, huzurlu ve temelleri sağlam bir evlilik yaşamaları için Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı başlattık. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde uzman psikologlarımız tarafından vereceğimiz eğitimlerimiz ile evliliğe adım atacak olan çiftlerimizin evlilik hayatına iyi bir başlangıç yapmalarını amaçlıyoruz. Aile kurmak isteyen bütün çiftlerimizi, Evlilik Öncesi Eğitim Programına bekliyoruz.”

Eğitime katılmak isteyen çiftler, 0216 2806406 telefon numarasından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü arayarak kayıt yaptırabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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