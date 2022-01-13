Kartal Belediyesi ve Akut Vakfı işbirliği ile arama kurtarma ve yaralı tahliyesi tatbikatı

Gerçeği aratmayan tatbikat

Kartal Belediyesi Sivil Uzmanlığı’nın Esentepe Mahallesi’nde bulunan yerleşkesinde verilen eğitimlerde Akut Vakfı Danışman ve Eğitmeni Batuhan Canbolat teorik ve uygulamalı pek çok hayati bilgiyi aktardı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, arama kurtarma ekibinin ve sivil savunma ekiplerinin de katıldığı eğitimlerde ilk yardımdan arama kurtarma malzemelerine kadar pek çok konuyla ilgili detaylı sunum gerçekleştirildi. Olası bir afetin canlandırıldığı senaryo hazırlanarak görev dağılımının yapıldığı eğitimin 2 günü ise gerçek koşulları aratmayan bir tatbikata sahne oldu. Gerekli tüm teçhizatlarını giyerek koruyucu önlemleri alan arama kurtarma ekipleri Doğada Arama Kurtarma/Kentsel Arama ve Yaralı Tahliye Tatbikatı’na katıldı. Ekiplere ayrılarak iş bölümü yapan sivil savunma personeli enkaz içindeki yaralıya ulaşarak gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra kurallara uygun olarak yaralının tahliyesini gerçekleştirdi.

Sivil Savunma Uzmanlığı’nın eğitim alanında yapılan tatbikatta bir diğer ekip ise beton bloğun ardındaki yaralıya ulaşma ve tahliyesini sağlama tatbikatını gerçekleştirdi. Olay yerine taşınan jeneratörlerin güç verdiği matkaplar ile çalışarak beton içinde bir yol açıp yaralıya ulaşan ekipler başarılı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştirmiş oldu.

Arama kurtarma çalışmasında öğrenilen her bilgi hayat kurtarır

Tatbikatın ardından eğitime katılan tüm personele teşekkür eden Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar, arama ve kurtarma çalışmasında öğrenilen her bilginin hayat kurtarıcı olduğunu belirtti. Yapılan tatbikatlar ile arama kurtarma ekiplerinin uzmanlaştığını söyledi. Olumsuz hava koşullarında gerçekleştirilen tatbikata katılan tüm personele teşekkür eden Yazar, afet hazırlık eğitimlerinin devam edeceğini ifade etti.

Akut Vakfı Danışman ve Eğitmeni Batuhan Canbolat +3 derece hava sıcaklığının rüzgâr ile birlikte eksi derecelerde hissedildiğini belirterek olumsuz koşullarda tatbikat yapmanın da eğitimin bir parçası olduğunu vurguladı. Eğitimlerde olumsuz şartlara rağmen arama ve kurtarmaya çalışmalarında konsantre olmanın önemli olduğunu belirtti. Canbolat, olası bir afette tatbikatta öğrenilen bilgilerin ve pratiğin büyük faydası olacağını ve can kurtaracağını söyledi.

KAYNAK.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)