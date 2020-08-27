Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Yeni Üyelerini Bekliyor

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5-14 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren Satranç Akademisi, satranç sporuna gönül vermiş genç yetenekleri bekliyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilecek olan kayıtlar, 31 Ağustos 2020 (09.00 itibari ile) – 6 Eylül 2020 tarihleri arasında (24.00’a kadar) https://e-belediye.kartal.bel. tr/Spor/SatrancBasvuru.aspx linki üzerinden yapılacak.

Akademi, tecrübeli ve uzman eğitmen kadrosu ile satranç sporunda gelişmek isteyen çocuk ve gençlere pandemi döneminde eğitimleri, 21 Eylül 2020 itibarı ile online olarak sunacak. Eğitimler online olarak uygun görülen programlar üzerinden verileceğinden gerekli ekipmanın (bilgisayar, internet bağlantısı, kamera, mikrofon, kulaklık vb.) sağlanmasından öğrenci veya öğrenci velisi sorumlu tutulacak. Pandemi gündemine göre online dersler, gerekli önlemler alınarak ve en fazla 12 kişilik büyük sınıflarda yapılması koşulu ile fiziksel derslere çevrilebilecek.

2020-2021 Kartal Belediyesi Satranç Akademisi kayıt şartları aşağıdaki gibidir;

Yaş Aralığı: 2003-2013 doğumlu sporcular (yıllar dâhil)

Satranç Seviyesi: En az satrancın temel kurallarına* hâkim olunmalıdır.

Satrancın Temel Kuralları:

- Taşların hareketleri

- Taş, taş değerleri ve tahta dizilimi

- Şah çekme, mat ve pat kuralları

- Özel kurallar (rok, geçerken alma, imkânsız hamle, opozisyon)

- Notasyon ve hatasız bir şekilde bir oyunu tamamlayabilme

Sıralanan şartları sağlamayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılacak, kesin kayıt hakkı kazananlar ile telefon veya mail yoluyla iletişime geçilecek.

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Öğrenci Seçme Öncelikleri;

- Satrancın temel kuralları,

- Kartal ikametgâhı,

- UKD (Ulusal Kuvvet Derecesi),

- Aynı şartları sağlayan sporcular arasında; yaşça daha küçük ve kız sporculara öncelik verilecektir.

İletişim:

0216 280 63 18

0543 342 96 86

0543 221 44 57