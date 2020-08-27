banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu: “Bireysel faydayı değil,  toplumsal faydayı hakim kılacağız
Son Dakika
İmamoğlu: “Bireysel faydayı değil,  toplumsal...
Prof.Dr. Nihat Hatioğlu'da Virüs'ün Pençesinde ...
Son Dakika
Prof.Dr. Nihat Hatioğlu'da Virüs'ün Pençesinde...
İBB, Kirlenen Kıyı Ve Plajları Anında Temizliyor
Son Dakika
İBB, Kirlenen Kıyı Ve Plajları...
Başkan İmamoğlu Riva'daki İş Birliğinden Memnuniyet Duyuyorum
Son Dakika
Başkan İmamoğlu Riva'daki İş Birliğinden...

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Yeni Üyelerini Bekliyor

Kartal Belediyesi’nin hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan ve geçen yıl Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Kartal Belediyesi Satranç Akademisi için kayıtlar 31 Ağustos’ta başlıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2020 Perşembe 11:38
Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Yeni Üyelerini Bekliyor
banner171

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5-14 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren Satranç Akademisi, satranç sporuna gönül vermiş genç yetenekleri bekliyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilecek olan kayıtlar, 31 Ağustos 2020 (09.00 itibari ile) – 6 Eylül 2020 tarihleri arasında (24.00’a kadar)  https://e-belediye.kartal.bel.tr/Spor/SatrancBasvuru.aspx linki üzerinden yapılacak.

Akademi, tecrübeli ve uzman eğitmen kadrosu ile satranç sporunda gelişmek isteyen çocuk ve gençlere pandemi döneminde eğitimleri, 21 Eylül 2020 itibarı ile online olarak sunacak. Eğitimler online olarak uygun görülen programlar üzerinden verileceğinden gerekli ekipmanın (bilgisayar, internet bağlantısı, kamera, mikrofon, kulaklık vb.) sağlanmasından öğrenci veya öğrenci velisi sorumlu tutulacak. Pandemi gündemine göre online dersler, gerekli önlemler alınarak ve en fazla 12 kişilik büyük sınıflarda yapılması koşulu ile fiziksel derslere çevrilebilecek.

2020-2021 Kartal Belediyesi Satranç Akademisi kayıt şartları aşağıdaki gibidir;

Yaş Aralığı: 2003-2013 doğumlu sporcular (yıllar dâhil)

Satranç Seviyesi: En az satrancın temel kurallarına* hâkim olunmalıdır.

Satrancın Temel Kuralları:

-           Taşların hareketleri

-           Taş, taş değerleri ve tahta dizilimi

-           Şah çekme, mat ve pat kuralları

-           Özel kurallar (rok, geçerken alma, imkânsız hamle, opozisyon)

-           Notasyon ve hatasız bir şekilde bir oyunu tamamlayabilme

Sıralanan şartları sağlamayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılacak, kesin kayıt hakkı kazananlar ile telefon veya mail yoluyla iletişime geçilecek.

            Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Öğrenci Seçme Öncelikleri;

-           Satrancın temel kuralları,

-           Kartal ikametgâhı,

-           UKD (Ulusal Kuvvet Derecesi),

-           Aynı şartları sağlayan sporcular arasında; yaşça daha küçük ve kız sporculara öncelik verilecektir.

İletişim:

0216 280 63 18

0543 342 96 86

0543 221 44 57

 

Son Güncelleme: 27.08.2020 11:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal’da Elektronik Atığını Getiren Hediye Kazanıyor
Kartal’da Elektronik Atığını Getiren Hediye Kazanıyor
Başkan Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi'nde Muharrem İftarına Katıldı
Başkan Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi'nde Muharrem İftarına Katıldı
Kartal Belediyesi, Zafer Bayramı Kutlamaları Kapsamında Satranç Turnuvası Düzenliyor
Kartal Belediyesi, Zafer Bayramı Kutlamaları Kapsamında Satranç Turnuvası Düzenliyor
Kartal Merkez'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı
Kartal Merkez'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı
Esentepe Mahalle Sakinleri ile İmar Planı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Esentepe Mahalle Sakinleri ile İmar Planı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169