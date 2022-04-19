 Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Sporcuları Ödüle Doymuyor

15-16-17 Nisan tarihlerinde, U-12 kızlar ve U-12 alanlarında gerçekleşen turnuvaya İstanbul’un her bölgesinden takımlar katıldı. Turnuvada yarı finale kalan Kartal Belediyesi Satranç Akademisi sporcuları, 2’ncilik ipini göğüsleyerek büyük bir başarı elde etti.

Genç sporcular, en son 2020-2021 İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliğinde de yine 2’ncilik başarısı elde etmişti. Kartal Belediyesi Satranç Akademisi tarafından 5-14 yaş aralığındaki öğrencilere yıl boyu ücretsiz olarak verilen satranç eğitimleri, öğrencilerin derece almaları ile tekrar taçlandı. Her sene yaklaşık 200 sporcu, Kartal Belediyesi Satranç Akademisi’nde eğitim alıyor.

“Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, satranç sporcularının başarılarının tesadüf olmadığına dikkat çekerek; “Genç sporcularımız her gittiği turnuvadan başarıyla dönüyor. Bu yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunun göstergesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, genç sporcularımızla gurur duyuyoruz. Kartal Belediyesi olarak, sporun her dalından sporcularımızı sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)