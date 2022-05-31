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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde down sendromlu çocuklara ritim eğitimi

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, down sendromlu çocukların müzik duyguları ve çeşitli ritim çalgılarına karşı gücünü keşfetmelerine destek olmak amacıyla açtığı ritim atölyesinde eğitimlere devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mayıs 2022 Salı 10:42
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde down sendromlu çocuklara ritim eğitimi
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Down sendromlu çocukların sanatsal yeteneklerini desteklemek amacıyla açılan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Down Sendromlu Çocuklar Vurmalı Çalgılar Ritim Atölyesi, Engin Gürkey Atölyesi işbirliğiyle sürüyor.

Geçtiğimiz ay başlayan ve 14 down sendromlu çocuğun devam ettiği ritim grubu eğitimleri Perküsyon eğitmeni Neslihan Cantekinler’in öğretmenliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimlerde; eğitsel oyunların içinde olduğu, ritim ile şarkı destekli ve doğaçlama müzik formlarıyla çocukların yaratıcılığını ortaya çıkaran bir çalışma yöntemi izleniyor.

Down sendromlu bireylerin büyük bir heves ve heyecan ile katıldığı eğitimlerde ilk hedef; çocuklara daha basit ve yalın haliyle müziği sevdirmek ve onları mükemmel olmasa bile müziğin her grup için öğrenilebilir olduğunu göstermek olarak ifade ediliyor. Latin ve Türk perküsyon çalgıları ile bir ritim orkestrasının oluşturulmasının hedeflendiği eğitimlerde çocuklar büyük bir emek ile hazırlanıyor. Ritim grubunun bir sonraki hedefi ise Kartal Sanat Akademisi Down Sendromlu Çocuklar Vurmalı Çalgılar Ritim Grubu olarak sahneye çıkmak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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