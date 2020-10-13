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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Kursu Sınavı Sıkı Önlemlerle Yapıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in vizyonu doğrultusunda Kartallı çocuk ve gençlerin; sanat ile tanışmaları ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla faaliyetlerini yürüten Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, ‘Resim’ bölümünde eğitim almak isteyen öğrenciler için yetenek sınavı gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2020 Salı 10:11
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Kursu Sınavı Sıkı Önlemlerle Yapıldı
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10 Ekim Cumartesi günü düzenlenen sınava 154 öğrenci katıldı. Bu yıl, bir öncekilerden farklı olarak pandemi koşullarında gerçekleşen sınav için olağanüstü önlemler alındı.

Kartal Belediyesi Organik Pazar Etkinlik Çadırı’nda düzenlenen sınava öğrenciler HES (Hayat Eve Sığar) sorgulaması yapılarak alındı. HES kodu sorgulamasından geçen öğrenciler, daha sonra ateşleri ölçülerek sınav alanına alındı. Burada da önce dezenfektasyon istasyonunda maskelerini yenileriyle değiştiren çocuklar, ellerini dezenfekte ettikten sonra yardımcı öğretmenlerin yardımıyla yerlerini aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Velilerin kesinlikle içeriye alınmadığı sınav alanı olarak, Organik Pazar ve otopark olarak kullanılan açık bölüm düzenlendi. Sosyal mesafenin korunması amacıyla 154 öğrenci için 3 farklı zaman diliminde sınavlar düzenlendi. Her seansta 50 öğrenci katılımı için hazırlanan sınav alanında her öğrenciye kendisine ait masa tahsis edildi ve en az 1,5 metre sosyal mesafe bırakıldı.

5 ayrı gruba bölünen aday öğrencilere çizmeleri gereken objeler her grubun ortasında bulunan masanın üzerine yerleştirildi. 3 seans halinde düzenlenen sınavlar gün boyunca devam ederken jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından 30 öğrenci Kartal Sanat Akademisi’nde; 9-10 yaş, 11-13 yaş ve 14-16 yaş olmak üzere 3 ayrı grup olarak resim dersleri almaya hak kazanacak.

Sınavda dikdörtgen süt kutusu, yuvarlak top ve sebzeler gibi materyalleri bakarak çizmeleri istenen öğrencilerden karakalem ve pastel boya kullanarak iki farklı çalışma yapmaları istendi. Sınav sonuçları, 10 gün içinde Kartal Belediyesi’nin internet sitesinden açıklanacak. Dileyen veliler sınav sonuçlarını ilerleyen günlerde 0 216 280 60 70 numaralı telefondan öğrenebilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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