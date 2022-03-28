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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Bölümü yetenek sınavına yoğun ilgi

Kartal Belediyesi tarafından açılan ve Kartallı çocukların müzik ve sahne sanatları alanında eğitim görmesini amaçlayan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nin Resim Bölümü yetenek sınavları yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2022 Pazartesi 11:07
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Bölümü yetenek sınavına yoğun ilgi
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Çocukların ve gençlerin yeteneklerine fırsat vermek ve onlara destek olmak amacıyla verilecek eğitimler kapsamında yapılan yetenek sınavına 361 çocuk başvurdu. Hafta sonu gerçekleştirilen yetenek sınavı pandemi koşulları kapsamında yapıldı. Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası’nda 2 gün boyunca düzenlenen sınavlara öğrenciler maske ile alındı.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde eğitim almak için yapılan günde 3 seans olarak düzenlenen sınavda adaylara masa üzerindeki objelerin yanı sıra farklı objeleri çizmeleri de istendi. Her seansta 5 ayrı gruba bölünen aday öğrencilere çizmeleri gereken süt kutusu, top, sebze gibi objeler, her grubun ortasında bulunan masanın üzerine yerleştirildi. Adayların objeleri; kara kalem ve pastel boya ile farklı kâğıtlara çizmeleri  istendi. Sınavlarda kazanan adaylar önümüzdeki hafta toplanacak kurulun değerlendirilmesinin ardından Kartal Belediyesi’nin internet sitesinde açıklanacak. Dileyen veliler sınav sonuçlarını önümüzdeki günlerde 0 216 280 60 70 numaralı telefondan öğrenebilecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de çocuklara öncelik veren projelere her geçen gün bir yenisini ekleyeceklerini belirterek, “Kartal’da önceliğimiz çocuklarımız. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımız için bir yandan eğitim-öğretim verdiğimiz kreşlerin yanı sıra spor faaliyetlerimiz ve sanat ile iç içe olmaları adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi ile hem çocuklarımızın kendine has özelliklerini keşfetmeleri için onlara bir pencere açıyoruz. Hem de özgüvenli yetişmelerini sağlıyoruz.” dedi.

 

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