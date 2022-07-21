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Kartal Belediyesi, Lise ve Üniversite Tercihlerinde Öğrencilerin Yanında

Kartal’da ikamet eden ve hem Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’ne hem de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na giren öğrenciler için ücretsiz tercih danışma çadırları hizmet vermeye başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Temmuz 2022 Perşembe 09:58
Kartal Belediyesi, Lise ve Üniversite Tercihlerinde Öğrencilerin Yanında
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Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iki farklı yerde kurulan Tercih Danışma Merkezleri’nde, alanında uzman eğitim danışmanları, gençlere yardımcı olarak merak ettikleri konularda onları aydınlatıyor.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kartal Meydanı’na kurulan çadırda LGS’ye giren öğrencilere eğitim danışmanları tarafından tercih edebilecekleri liseler hakkında bilgi veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Parkı’nın girişine kurulan merkezde de yine eğitim danışmanları görev alarak LGS’nin yanı sıra YKS’ye giren gençlere puanları, yetenekleri ve beklentileri doğrultusunda en doğru seçimi yapmaları konusunda danışmanlık yapıyor.

LGS Tercih süreci 5 – 20 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, YKS tercih süreci ise 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber/ İTHA

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