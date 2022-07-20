Kartal Belediyesi kürek ve kano eğitimleri başladı

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitimlerde 15-60 yaş arası Kartallılar ilk derslerine katıldı. Sabahın erken saatlerinde Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi’ne gelen sporcular ilk defa denizde kürek çekmenin ayrıcalığını ve keyfini yaşadı.

Karada eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimin ardından katılımcılar öğrendiklerini uygulamalı olarak pratiğe döktü. Her bir grup için birer saat süren derslerde kano ve kürek sporlarının incelikleri tüm detaylarıyla anlatıldı.

Uzman eğitmen kadrosu tarafından geniş güvenlik önlemleriyle verilen derslere ilgi yoğun oldu. Eğitimler sırasında kano kullanan katılımcılar can yeleği giyerken, sahil güvenlik botu da eğitimlere eşlik etti.

Yıl sonuna kadar devam edecek olan kurslar haftanın iki günü ve üç grup halinde yapılacak. Sabah ve akşamüzeri yapılacak eğitimler sonucunda katılımcılar toplamda 8 saatlik bir eğitim alarak kursu tamamlayacak.