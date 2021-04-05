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Kartal Belediyesi Kısıtlamada da Sokak Canlarının Yanında

Kartal Belediyesi, Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokak hayvanlarına mama ve su desteği verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2021 Pazartesi 09:09
Kartal Belediyesi Kısıtlamada da Sokak Canlarının Yanında
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İlçe genelinde farklı pek çok noktaya ulaşan ekipler sokak hayvanları için mama ve su bırakarak onların bu süreyi tok geçirmelerini sağladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak yapılan sokak hayvanlarına mama temini çalışmaları, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe genelinde daha fazla noktada ve daha fazla miktarda mama temini ile artırıldı.

Kartal’ın çeşitli noktalarında sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kısıtlama süresince pek çok hayvana ulaşarak onların aç kalmamasını sağlıyor. Çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için; caddeler, bulvarlar ve sahil bandının yanı sıra ormanlık alanlara mama ve su bırakılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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