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Kartal Belediyesi Kar Mesaisine Başladı

Beklenen kar yağışının Kartal’ın yüksek kesimlerinde etkisini göstermesi ile birlikte Kartal Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşullarının ilçede yaşamı aksatmaması için gece saatlerinden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ocak 2021 Cuma 11:44
Kartal Belediyesi Kar Mesaisine Başladı
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İlçede akşam saatlerinde etkili olan kar ve soğuk hava sebebiyle alarma geçen Kartal Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte yollarda buzlanmayı engellemek için bütün gece aralıksız tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler özellikle Kartal’ın Uğur Mumcu, Yakacık ve Aydos gibi yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve buzlanmalara karşı, tuzlama ve kar küreme araçları ile belirli noktalarda nöbet tuttu.

Karla mücadele timleri, ana arterler ve ara yollarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması ve temizlik çalışmaları yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de olası ağaç devrilme ya da kırılmalarına müdahale etmek için hazır bulundu. Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri’nin karla mücadele kapsamında koordineli olarak yürüttükleri çalışmalarda 100’e yakın personel görev alıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Beklenen kar yağışı öncesinde karla mücadele ekiplerimizi ve araç filomuzu hazır hale getirmiştik. Dün kar yağışının ilçemizin yüksek kesimlerinde etkisini göstermesi ile ekiplerimiz özellikle deniz seviyesinden yüksek olan Uğur Mumcu, Yakacık ve Aydos bölgelerinin mahalle aralarında ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz özellikle araç ve insan sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda da tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Nöbetçi eczanelerimize olası buzlanmalardan dolayı komşularımız herhangi bir olumsuzluk yaşamasın diye tuz temininde bulunduk. Kartal Belediyesi olarak biz her türlü tedbiri aldık, ekiplerimiz 7/24 çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bu tedbirlerle hiçbir sorun yaşamayacağız.” şeklinde konuştu.

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