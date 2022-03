Kartal Belediyesi ile Doğuş Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen ‘Eğitim İş Birliği Protokolü’ törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Kumru, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Susar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sunullah Özbek, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halit Targan Ünal, Genel Sekreter Av. Bağlan Uzgören ve Kartal Belediyesi birim müdürleri katıldı.

"Düzenleyeceğimiz Uluslararası Tiyatro Festivali Ülkemizin Tanıtımı Bakımından Kıymetli Olacak”

İmzalanan protokolle alakalı açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Üniversitelerle bir araya gelmek, iş birliği yapmak bize güç katıyor. Doğuş Üniversitesi de bu anlamda iş birliği yapacağımız çok kıymetli üniversitelerimizden bir tanesi olacak. İlk uygulamamız mesela çok uzakta değil, yaz ayına yaklaşırken uluslararası bir tiyatro festivalinde Doğuş Üniversitesi partnerimiz olacak.

Bizim yaptığımız tiyatro festivalleri, ilk başlarda İstanbul içinde, sonra ülke çapından gelen tiyatro grupları ile beraber ulusal ölçeğe varmıştı. Şimdi uluslararası formata girmesi için ülke dışındaki bazı üniversiteleri Doğuş Üniversitemizle birlikte burada misafir edeceğiz. Bu, hem kültür sanata verilen önem, hem de ülkemizin tanıtımı açısından belediyemizin ve üniversitemizin tanıtımı bakımından kıymetli olacak, ülkeye bir değer olacaktır. Bunun dışında onlarca konuda üniversitemizle atacağımız adımlar var. Örnek vermek gerekirse, Kartal'da meydana çıkan yeni alanların projelendirilmesi, ortaya çıkan yerlerde bir meydan anlayışı, park anlayışı; mimar ve mühendislerin de görüşlerini alarak yapacağımız bazı projelerimiz olacak. " ifadelerini kullandı.

"Yeni Olan Her Konuda Üniversiteye Danışacağız"

Şu an temel belediye hizmetleri veriliyor olsa da geleceği kurgulayabilmenin yanında, gelişim ve değişime ayak uydurabilmek için de hemen hemen her konuda üniversitelere danışacaklarını belirten Başkan Yüksel, "Bir ihtiyaç haritası çıkarmamız gerektiğinde üniversitemizin bilgilerinden ve tecrübesinden faydalanacağız. Çünkü biz buna açığız. Biliyoruz ki dünya gelişiyor ve değişiyor, buna ayak uydurabilmemiz için üniversiteler bizim en büyük hazinemiz. Bu anlamda yakın gelecekte konuşulan metaverse'ten tutun da blockchain teknolojilerine kadar aklınıza gelebilecek “yeni” diye adlandırılan her konuda danışacağımız ilk yer üniversiteler olacak. Şu an temel belediye hizmetlerini veriyor olsak da geleceği de kurgulamak gerekiyor. Bu anlamda temel belediyecilik hizmetlerinde de paydaşımız olacakları çok alan var. 15 tane kreşimiz var, çocuk gelişim merkezlerimiz, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz var. Kadınlarımızın sosyal hayata karıştıkları yeni sosyal sorumluluk projeleri; ürettikleri ürünlerden tutun, kooperatifçiliğin daha ileri noktalara gelebilmesi için aklınıza gelen her detay için, teknolojide, sosyal hayatta, kültür sanatta, sportif faaliyetlerde Doğuş Üniversitesi ile işbirliği yapmak bize güç katacaktır. O yüzden başta sayın rektörümüz olmak üzere bütün Doğuş Üniversitesi ailesine çok teşekkür ediyorum. İmzaladığımız protokol, hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

Kartal Belediyesi ile Doğuş Üniversitesi arasında imzalanan protokol, 5 yıl boyunca geçerli olacak. Protokolün işlerliğinin ve koordinasyonunun sağlanması için her iki kurum tarafından birer koordinatör görev alacak.