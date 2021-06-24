Kartal Belediyesi Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti ile Komşularının Yanında

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren “Evde Sağlık Hizmetleri” ekibi, durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların, evde sağlık ve bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak, yanlarında olmaya devam ediyor. Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti kapsamında Kartal’da ikamet eden yatalak veya 65 yaş üstü hastalar ile kanser hastalarına mesai saatleri dahilinde evde serum, enjeksiyon, pansuman, yara bakımı gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanıyor.