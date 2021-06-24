Kartal Belediyesi Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti ile Komşularının Yanında

2019 Yılında 5035, 2020 Yılında İse 6162 İşlem Ücretsiz Gerçekleştirildi
Kanser hastası vatandaşlara yaş sınırlaması getirilmeden doktor reçetesinde yer alan tedavi tanımı ölçeğinde hemşirelik hizmeti veren uzman ekip, enjeksiyon, yara bakımı, serum, sonda, pansuman ve oksijen gibi farklı işlemlerin de yer aldığı evde sağlık ve bakım hizmetlerini ücretsiz sağlıyor.
İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner
Bugüne kadar Kartal’da binlerce hastanın yararlandığı “Evde Sağlık Hizmeti” kapsamında 2019 yılında 5035, 2020 yılında ise 6162 işlem gerçekleştirildi.
Pandemi şartlarına uyarak çalışmalarını sürdüren ekiplerin 2021 yılı ilk 6 ayı içinde gerçekleştirdiği evde bakım hizmeti işlem adedi ise 2850 oldu.
Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’nin 444 4 578 numaralı telefonunu arayarak, talep oluşturup program dâhilinde hizmet alabiliyor. Gelen taleplere göre planlama yapan ekipler, gün içinde ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyacı olan vatandaşlara “Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti” veriyor.
İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA)