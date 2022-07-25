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Kartal Belediyesi, Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Kartal Belediyesi, sosyal belediyecilikte rehber olacak çalışmalara devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 65 yaş üstü yatalak hastalar ile durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların, sağlık bakım ve ihtiyaçlarını ‘Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti’ adıyla uzman ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde karşılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:02
Kartal Belediyesi, Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti
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Hemşireler, Hastaların Tedavilerini Özveri ve Titizlikle Gerçekleştiriyor

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ’Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti’ projesi ile, 65 yaş üstü kronik ve yatalak hastaların; yara bakım ve ameliyat pansumanı, kan alma işlemleri, serum takma ve enjeksiyon gibi tedavileri gerçekleştiriliyor.

Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti ile yaşlıların sağlık yönünden ve sosyal açıdan desteklenmesi, iyileşme döneminin kesintiye uğramadan devam etmesi, iyileşme sürecinin hızlandırılması, sağlık maliyetinin azaltılması ve hastaların yaşadıkları ortamın sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi sağlanıyor.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hemşireler, hastaların tedavilerini büyük bir titizlik ve özveriyle gerçekleştiriyor.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’nin 444 4 578 numaralı telefonunu arayarak, talep oluşturup program dâhilinde hizmet alabiliyor. Gelen taleplere göre planlama yapan ekipler, gün içinde ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyacı olan vatandaşlara ‘Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti’ veriyor.

Başkan Gökhan Yüksel’den Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekiplerine Teşekkür

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hastaların tedavilerini gerçekleştiren uzman ekiplere teşekkür ederek; “Kartal Belediyesi olarak her alanda komşularımızın yanındayız. Sağlık İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekipler, 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan ve yatalak hastalarımıza tedavi süreçlerinde büyük bir özveri ile destek oluyor. Tüm personelimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Sosyal belediyeciliği her alanda, kendimize referans almaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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