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Kartal Belediyesi Emekçilerinden Örnek Davranış

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görev yapan Emrah Çoban ve Emre Ağyüz adlı iki işçi, bankamatikten çektiği parayı yere düşüren yaşlı vatandaşın parasını bularak mahalle muhtarına teslim ettiler. Kartal Yakacık’ta meydana gelen olayda muhtar Senem Özdemir de yaşlı vatandaşı kayıtlardan tespit ederek kaybettiği parasını kendisine teslim etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2021 Çarşamba 09:52
Kartal Belediyesi Emekçilerinden Örnek Davranış
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Yaşananların ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, işçileri makamında kabul etti. Sergiledikleri örnek davranış için çalışanlarına teşekkür eden Başkan Yüksel, sağduyulu yaklaşımlarından dolayı kendilerini ödüllendirdi. Personelin; yaşlı bir insanın zor hayat şartlarına rağmen geçimini sağladığı parayı bularak geri vermesinin herkes için iyi örnek ve güzel bir davranış olduğunu, bu davranışın kendilerini onurlandırdığının altını çizen Başkan Gökhan Yüksel: “Bu örnek davranışınız bizim için kıymetli. Zaten yaşam koşulları zor. O teyzenin her şeyiydi o emekli maaşı. Bizi aradı ve teşekkürlerini iletti bizzat. 80 yaşındaki teyzemizi biz de buraya davet edemedik tabii Covid nedeniyle; ama biz onun teşekkürlerini size iletmiş olalım. İnsanlık hala iyi olmaya devam edecek, iyi olanlar kazanacak, iyi insanlar örnek olmaya devam edecek. Bu anlamda ben size teşekkür ediyorum. Orada yanınızda olan diğer çalışma arkadaşlarınıza da teşekkür ediyorum. İyi ki böyle örnek ve güzel bir tavrı sergilediniz, yoksa onun bu ayki yaşamı yaşantısı çok çok büyük sıkıntıya girmiş olacaktı. Bir de Kartal Belediyesi ailesi olarak bizi onurlandırdınız. Yaşam öyle bir hale geldi ki; bu yaptığınız doğal, doğru, düzgün davranış bile çok kıymetli. Bunların sayısını artırmak hepimizin görevi. Bizi mutlu ettiniz. Teyzenin teşekkürlerini ben de bizzat size iletmek için ben de çalışma arkadaşlarıma  - arkadaşları davet edin - dedim. İyi ki varsınız. Böyle örnek olmaya devam edelim olur mu? İyilik yapanlar, iyi düşünenler, güzel işler yapanların sayısı arttıkça bir bakmışsınız ki her yeri güzelleştirmişiz. Çok çok teşekkür ederim sizlere.” dedi.

Kartal Yakacık Meydanı’nın yeniden düzenlenmesi projesinde görev alan Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları Emrah Çoban ve Emre Ağyüz ise çalışırlarken bankamatikten ayrılan vatandaşın parasını düşürdüğünü gördüklerini; ancak seslenmelerine rağmen vatandaşa yetişemediklerini belirtti. Sonrasında yere düşen parayı toplayarak Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir’e teslim ettiklerini ifade eden işçiler, insani görevlerini yaptıklarını söyledi.

 

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