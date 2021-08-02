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Kartal Belediyesi Ekipleri, Yangın Bölgelerinde Yaraları Sarmaya Devam Ediyor

Kartal Belediyesi, Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçeleri ile Muğla Marmaris’te birçok farklı noktada devam eden orman yangınları ile mücadele etmek için görevli tüm ekipleri ile çalışmalara destek olmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2021 Pazartesi 16:18
Kartal Belediyesi Ekipleri, Yangın Bölgelerinde Yaraları Sarmaya Devam Ediyor
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Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Acil Tıp Müdahale Ekipleri, yaralanan ve dumandan etkilenen bölge halkı ile görevliler için ilk müdahalede bulunup gerekli tedavileri uygularken, Sivil Savunma Uzmanlığı’na bağlı ekipler de yol açma, yangın bölgesini temizleme ve soğutma gibi birçok çalışmaya destek vererek yaraları sarmaya çalışıyor.

Kartal Belediyesi, 6 gündür Ege ve Akdeniz başta olmak üzere ülkenin birçok farklı noktasında birbiri ardına çıkarak kısa sürede yerleşim yerlerine ve geniş alanlara yayılan ülke tarihinin en büyük orman yangınlarını söndürmek amacı ile Alanya, Manavgat ve Marmaris’te sürdürülen çalışmalara destek veriyor.

7 kişilik Sivil Savunma Uzmanlığı ekibinin yanında bir ambulans ve 4 kişilik ATT (Acil Tıp Teknisyeni) ekibi ile yangından etkilenen vatandaşlara ve metrelere varan alevlere karşı söndürme çalışmalarında yaralanan itfaiye personeline tıbbi destekte bulunan ekipler, olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirerek gerekli tüm tedavileri uyguluyor.

Ekipler diğer yandan da vatandaşların yanan evlerini söndürme, diğer alanlara ve evlere sıçramasını engelleme çalışmaları ile yol açma, ormanlık alandaki yangın bölgelerini temizleme ve soğutma gibi birçok çalışmaya etkin bir şekilde katılarak orman yangınları ile mücadelelerini sürdürüyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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