Kartal belediyesi ekipleri fidanları topraklar buluşturdu

Kartal Belediyesi, çevreye ve doğaya karşı duyarlı çalışmaları desteklemeye devam ediyor. Kartal

Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, AFAD Gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen fidan dikimine

katıldı. Pendik’in Ballıca Köyü’nde 500 adet fidan toprakla buluştu.

Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerinden fidan dikimine destek

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, bir yandan Kartal’da olası afetlere karşı eğitim ve

hazırlık çalışmalarını yürütürken, sayıları 1800’ü bulan Kartal Afet ve Acil Durum Yönetimi

Başkanlığı(AFAD) Gönüllüleri ile birlikte örnek bir çevre projesine imza attı. Ekipler, Pendik’in Ballıca

Köyü’nde oluşturulan hatıra ormanında 500 adet fidan dikerek nefes oldu. Ekim çalışmalarının sonunda

Ballıca Köyü sakinleri, Kartal AFAD Gönüllüleri ve Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Proje tamamlandığında, herkese açık, yeşil bir hatıra ormanı hayata geçirilmiş olacak.

Başkan Gökhan Yüksel’den ekiplere teşekkür

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin çevreye ve doğaya verilen projelere destek

olduğuna vurgu yaparak; “Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerimiz Pendik Ballıca Köyü’nde gerçekleştirilen

fidan dikimine katılarak, Kartal Belediyesi’nin çevreye ve doğaya verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Kartal AFAD Gönüllerine ve Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Ekilen bu

fidanlar, hatıra ormanına nefes olacaklar.” ifadelerini kullandı.