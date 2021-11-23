banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,780.79
ALTIN
715.54
DOLAR
12.34
STERLİN
16.52
EURO
13.91
Avrasya Hastaneler Grubu Hekim Kadrosunu Güçlendiriyor
Avrasya Hastaneler Grubu Hekim Kadrosunu...
Başakşehir yeniden refah partisi basınla bir araya geldi.
Başakşehir yeniden refah partisi basınla...
Öğretmenler Günü Manifestosu
Öğretmenler Günü Manifestosu
CHP’li büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla KKTC’de
CHP’li büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla...

Kartal belediyesi ekipleri fidanları topraklar buluşturdu

Fidanlar Ballıca Köyü’ne nefes oldu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2021 Salı 10:09
Kartal belediyesi ekipleri fidanları topraklar buluşturdu
banner171

Kartal Belediyesi, çevreye ve doğaya karşı duyarlı çalışmaları desteklemeye devam ediyor. Kartal
Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, AFAD Gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen fidan dikimine
katıldı. Pendik’in Ballıca Köyü’nde 500 adet fidan toprakla buluştu.
Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerinden fidan dikimine destek
Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, bir yandan Kartal’da olası afetlere karşı eğitim ve
hazırlık çalışmalarını yürütürken, sayıları 1800’ü bulan Kartal Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı(AFAD) Gönüllüleri ile birlikte örnek bir çevre projesine imza attı. Ekipler, Pendik’in Ballıca
Köyü’nde oluşturulan hatıra ormanında 500 adet fidan dikerek nefes oldu. Ekim çalışmalarının sonunda
Ballıca Köyü sakinleri, Kartal AFAD Gönüllüleri ve Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerine teşekkür etti.
Proje tamamlandığında, herkese açık, yeşil bir hatıra ormanı hayata geçirilmiş olacak.
Başkan Gökhan Yüksel’den ekiplere teşekkür
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin çevreye ve doğaya verilen projelere destek
olduğuna vurgu yaparak; “Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerimiz Pendik Ballıca Köyü’nde gerçekleştirilen
fidan dikimine katılarak, Kartal Belediyesi’nin çevreye ve doğaya verdiği önemi bir kez daha gösterdi.
Kartal AFAD Gönüllerine ve Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Ekilen bu
fidanlar, hatıra ormanına nefes olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gökhan Yüksel’den “24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı
Başkan Gökhan Yüksel’den “24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı
Çocuk Hakları Günü Kartal’da Kutlandı
Çocuk Hakları Günü Kartal’da Kutlandı
Kartal Soğanlık Camii İbadete Açıldı
Kartal Soğanlık Camii İbadete Açıldı
Masal Müzesi’nde Şenlik Var
Masal Müzesi’nde Şenlik Var
Kartallı Minikler Ara Tatilinin Tadını, ‘Çocuk Şenliği’ İle Çıkaracak
Kartallı Minikler Ara Tatilinin Tadını, ‘Çocuk Şenliği’ İle Çıkaracak

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169