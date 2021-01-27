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Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin Üçüncü Oturumu Gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin üçüncü oturumu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımı ile video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde kurulan ve Kartal’daki çocukların eğitim, çevre, planlama vb. konulardaki sorunlarını, dileklerini dile getirdiği, kent politikalarında fikirlerinin dikkate alındığı Çocuk Meclisi'nin üçüncü oturumu Başkan Gökhan Yüksel’in katılımı ile gerçekleşti. Meclis oturumuna makamından bağlanan Başkan Yüksel, Kartal’ın 20 mahallesini temsil eden çocuklarla internet üzerinden görüştü. Çocuk Meclisi Toplantısı’nı tüm olumsuz koşullara rağmen uzaktan da olsa yapmak istediklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, çocukların kendi mahalleleri ile ilgili aktardığı sorun ve görüşlerini tek tek dinleyerek notlar aldı, önceki meclis oturumlarında not edilen istek ve önerilerin son durumunu paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2021 Çarşamba 13:10
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin Üçüncü Oturumu Gerçekleştirildi
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Çocuk Maskesi ve Kedi Evleri Gerçek Oldu

Çocuk Meclisi'ne konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı, bir önceki oturumda
önerilen çocuk maskesi ve kedi evleri projesinin hayata geçirildiğini duyurdu. Başkan Yüksel, Kartal Çocuk Meclisi'nin ikinci oturumunda çocukların önerisi olarak gelen çocuk maskelerinin yapılıp dağıtılması projesi ile kedi evlerinin yapılarak sahil ve Aydos bölgelerine konulması projelerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Kartal Çocuk Meclisi'nin ilk oturumunda da 11 yaşındaki görme engelli Çocuk Meclisi Üyesi Mustafa’nın önerisiyle ‘Sesli Kütüphane’ projesi hayata geçirilmişti.

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasında: “Sizlerin daha kaliteli eğitim alabilmesi için yeni imkânlar yaratmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin en fazla kreşine sahip belediyesi olma unvanımızı koruyoruz. Atalar Mahallemizde hayata geçirdiğimiz spor tesisimizde büyük bir halı sahamız var, oyun gruplarımız ve aynı zamanda yürüyüş parkurlarımız da mevcut. Mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Düzenli olarak spor yapmak hem sağlıklı büyümenizi sağlayacak, hem de sizlere hayat boyu motivasyon kaynağı olacaktır. Bu anlamda sizlerin sağlıklı büyümesi için daha fazla spor tesisini hayata geçirmek amacıyla girişimlerimiz sürüyor.

Bu arada Yalı Mahallemizde yapımını tamamladığımız Trafik Eğitim Parkımızda her şeyi çocuklarımıza göre planladık. Burada çocuklarımızın erken yaşta trafik kültürünü öğrenmelerini, trafik kuralları konusunda bilinçli bireyler olarak hayata hazırlanmalarını hedefliyoruz. Her yaştan çocuğun beceri ve gelişimlerini eğlenceli bir ortamda, kolay bir öğrenme modeli ile üstelik ücretsiz bir şekilde destekleyebilecekleri Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’ni açtık. Ayrıca üç yeni gençlik merkezi ile etüt merkezimizde Kartal Akademi’yi hayata geçiriyoruz.” dedi.

Meclis görüşmelerinin tamamını takip eden Başkan Gökhan Yüksel, oturum kapanmadan önce bir kez daha söz alıp Çocuk Meclisi üyelerine seslenirken, tüm önerilerin not alındığını ve önemsendiğini hatırlattı.

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