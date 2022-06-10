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Kartal Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne Rekor Başvuru

Kartal Belediyesi tarafından hizmete açıldığından bu güne kadar yaklaşık 65 bin Kartallı çocuğun ücretsiz tedavisinin gerçekleştiği ‘Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne, Covid-19 salgınının etkisini yitirmesiyle birlikte rekor sayıda başvuru yapılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Haziran 2022 Cuma 10:17
Kartal Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne Rekor Başvuru
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Sosyal Belediyeciliğin En Güzel Örneklerinden Biri

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, ilçede; eğitimden kültüre, kent düzenlemesinden sağlığa kadar birçok alanda çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, ‘Çocuk ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nde, Kartallı çocuklara ücretsiz bir şekilde, ağız ve diş sağlığı hizmeti vermeye devam ediyor.

Kartal’da yaşayan, 4-12 yaş aralığındaki çocuklara ağız ve diş sağlığı hizmeti veren merkezde, miniklerin; dolgu, çekim, amputasyon, kanal tedavisi, diş taşı temizliği gibi tedavi işlemleri gerçekleştirilirken, ayrıca, tedavi boyunca kaygı taşıyan miniklere, uzman psikolog tarafından psikolojik destek veriliyor. Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sayesinde, özellikle çocukluk döneminde fazlasıyla önem taşıyan ağız ve diş sağlığı, sosyal belediyecilik anlayışı ile Kartal Belediyesi’nden ücretsiz sağlanıyor.

Başkan Gökhan Yüksel’den Uzman Doktorlara Teşekkür

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, özellikle Covid-19 salgınının etkisini yitirmesiyle birlikte, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne rekor sayıda başvuru gerçekleştiğini, uzman doktorlara yoğun çalışma temposundan dolayı teşekkür ederek; “Kartal Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’miz Kartallı miniklerimiz için sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam ediyor. Özellikle salgının etkisini yitirmesiyle beraber rekor sayıda bir başvuru gerçekleştiğini görüyoruz. Kartal’da halk sağlığını çok önemsiyor ve her alanda komşularımızın yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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