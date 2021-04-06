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Kartal Belediye Meclisi’ne Kadınlar Damga Vurdu

Kartal Belediye Meclisi, 3’üncü toplantı yılı Nisan ayı 1’inci oturumu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başkanlığında gerçekleştirildi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2021 Salı 10:13
Kartal Belediye Meclisi’ne Kadınlar Damga Vurdu
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 Meclis başkanvekilleri, divan kâtibi, encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçiminin yapıldığı oturumda kadın meclis üyeleri öne çıktı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen oturum, Başkan Gökhan Yüksel’in açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasında, Kartal Belediyesi’nin yakın dönemde hızla hayata geçirdiği ve devam eden çalışmaları hakkında meclise bilgi verdi.

Oturumun devamında, Kartal Belediye Meclisi 1 ve 2'nci başkanvekilliği, encümen, divan katip üyeliği ve ihtisas komisyonu üyeliklerinin seçimi gerçekleştirildi. Kadın adayların öne çıktığı oylamanın sonunda, Kartal Belediye Meclis Başkanvekilliğine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Özlem Bulut seçilirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ise Gülay Boyraz oldu.

Kartal Belediye Meclisi, 7 Nisan’da, 3’üncü toplantı yılı Nisan ayı 2’nci oturumunu gerçekleştirmek üzere, gündemdeki maddeleri görüşmek için yeniden toplanacak.

Oturum sonrası bir mesaj yayınlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel "Belediye Meclisimizin Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdik. Meclis başkanvekilleri, divan kâtibi, encümen ve ihtisas komisyon üyeleri seçimi gerçekleştirdik. Yeni görevlerinde kendilerine iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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