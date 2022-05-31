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Kadın El Emeği Pazarı, Yakacık Meydanı’nda kuruldu

Kartal Belediyesi, emek veren ve üreten kadınlara destek vermeyi sürdürüyor. Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün desteklediği ve Yakacık Meydanı’nda 3 gün boyunca kurulan Kadın El Emeği Pazarı renkli görüntülere sahne oldu. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satışa çıkardığı Kadın El Emeği Pazarı’nın son günü Buse Karagöz’ün sahne aldığı bir konserle noktalandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mayıs 2022 Salı 09:27
Kadın El Emeği Pazarı, Yakacık Meydanı’nda kuruldu
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Sanatçı Buse Karagöz şarkılarıyla gelenleri coşturdu

Kartal Belediyesi Yakacık Kültür Merkezi önündeki meydanda sahne alan sanatçı Buse Karagöz sevilen şarkılarını seslendirdi. Karagöz pazara gelenlerin ve ürünlerini sergileyenlerin kulağının pasını sildi.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir, Kartallı muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konserin ardından Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’nden Fatma Doğan sanatçı Buse Karagöz’e bir buket çiçek takdim ederken; Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir de, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden Fatma Doğan ile Yeşim Mor’a katkılarından dolayı bir plaket takdim etti. Coşkulu geçen konsere seyirciler de oyun havaları ile eşlik etti.

 Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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