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İstanbul İtfaiyesi’nden Kartallı Minik Öğrencilere Yangın Eğitimi

İstanbul İtfaiyesi’nin 307. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle Kartal Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören öğrencilere ‘Yangın Bilinçlendirme Eğitimi’ verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Eylül 2021 Perşembe 09:13
İstanbul İtfaiyesi’nden Kartallı Minik Öğrencilere Yangın Eğitimi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kartal Meydanı’na kurulan eğitim
merkezinde minik öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler simülasyon eşliğinde anlatıldı. Kartal
Belediyesi Begüm Yavuz Çocuk Gelişim Merkezi altı yaş grubu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde
deneyimli itfaiyecilerin anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi. İtfaiye görevlilerinin gözetmenliğinde
simülasyon bölümüne alınan öğrencilere yangın çıkmaması için alınacak önlemler ve olası bir yangın
anında yapılması gerekenler anlatıldı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verilerek eğitim
tamamlandı.
İstanbul İtfaiyesi ekipleri Kartallı kreş öğrencilerine eğitime katıldıkları için teşekkür ederken, katılımcı
miniklere şapka ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘İtfaiye Çocuk’ dergisi hediye
edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 23.09.2021 11:02
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