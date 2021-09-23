İstanbul İtfaiyesi’nden Kartallı Minik Öğrencilere Yangın Eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kartal Meydanı’na kurulan eğitim

merkezinde minik öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler simülasyon eşliğinde anlatıldı. Kartal

Belediyesi Begüm Yavuz Çocuk Gelişim Merkezi altı yaş grubu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde

deneyimli itfaiyecilerin anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi. İtfaiye görevlilerinin gözetmenliğinde

simülasyon bölümüne alınan öğrencilere yangın çıkmaması için alınacak önlemler ve olası bir yangın

anında yapılması gerekenler anlatıldı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verilerek eğitim

tamamlandı.

İstanbul İtfaiyesi ekipleri Kartallı kreş öğrencilerine eğitime katıldıkları için teşekkür ederken, katılımcı

miniklere şapka ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘İtfaiye Çocuk’ dergisi hediye

edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)