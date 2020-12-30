banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İstanbullulara Yeni Yıl Hediyesi Yeni Tramvay
Son Dakika
İstanbullulara Yeni Yıl Hediyesi Yeni...
Op.Dr Urlu : Daha İyi Bir 2021 Yılı Diliyorum
Son Dakika
Op.Dr Urlu : Daha İyi...
Franchise Markası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli...
Son Dakika
Franchise Markası Alırken Nelere Dikkat...
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Üyelerinin Yanında
Son Dakika
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi...

İBB’den Kartal’daki Proje Alanlarına Ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan’ı makamında ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Aralık 2020 Çarşamba 11:12
İBB’den Kartal’daki Proje Alanlarına Ziyaret
banner171

İlçede devam eden çalışmaları ziyaret etmek amacı ile Kartal’da bulunan Arslan, ilk olarak Kartal Belediyesi Hizmet Binası’na geçerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile bir araya geldi.

Başkan Gökhan Yüksel, konuğuna ilk olarak Proje Odası’nı gezdirerek tamamlanan, devam eden ve kente artı değer katacak projeleri tanıttı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette ikili daha sonra Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında çalışmalar ile alakalı görüş alış verişinde bulundu.

Yapılan görüşmenin sonunda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, çalışmanın Kartallı vatandaşlara sunacağı olanaklara ve projenin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının önemine değinerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı’nın sonraki durağı ise birinci etabı tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulan, ikinci etabı için ise çalışmaların aralıksız devam ettiği Komşuluk ve Dayanışma Meydanı oldu. Genel Sekreter Yardımcısı Arslan, proje alanında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın’dan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Cevizli, Orhantepe, Atalar ve Esentepe Mahallesi’nin sosyal alan ihtiyacına cevap vermesi amacıyla projelendirilen Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nın devam eden ikinci etap çalışmaları için bir ziyaret gerçekleştiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan’a Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve İmam Aydın eşlik etti.

Daha önce 1. etabı tamamlanan ve 6 bin metrekare büyüklüğündeki meydan-park bölümünü vatandaşların hizmetine sunan Kartal Belediyesi, projenin ikinci etabını oluşturan kapalı alanlarında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Proje tamamen bittiğinde, ilk aşamada çalışmaları tamamlanan yeşil alanlara; yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salonlar, sergi ve fuaye alanları, kütüphane, kafeterya, revir, kurs birimleri, spor salonu, otoparklar, tuvaletler ve teras da eklenecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı Esnafa Yeni Yıl Ziyareti
Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı Esnafa Yeni Yıl Ziyareti
Kartal Belediyesi’nden Online Halk Oyunları Eğitimi
Kartal Belediyesi’nden Online Halk Oyunları Eğitimi
Kartal' da, 11 Milyon Metrekare Kapalı Alan Dezenfekte Edildi
Kartal' da, 11 Milyon Metrekare Kapalı Alan Dezenfekte Edildi
Başkan Gökhan Yüksel 2020 Yılının En’lerinden Oldu
Başkan Gökhan Yüksel 2020 Yılının En’lerinden Oldu
Kartal Yepyeni Bir Parka Daha Kavuşuyor
Kartal Yepyeni Bir Parka Daha Kavuşuyor

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169