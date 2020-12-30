İBB’den Kartal’daki Proje Alanlarına Ziyaret

İlçede devam eden çalışmaları ziyaret etmek amacı ile Kartal’da bulunan Arslan, ilk olarak Kartal Belediyesi Hizmet Binası’na geçerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile bir araya geldi.

Başkan Gökhan Yüksel, konuğuna ilk olarak Proje Odası’nı gezdirerek tamamlanan, devam eden ve kente artı değer katacak projeleri tanıttı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette ikili daha sonra Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında çalışmalar ile alakalı görüş alış verişinde bulundu.

Yapılan görüşmenin sonunda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, çalışmanın Kartallı vatandaşlara sunacağı olanaklara ve projenin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının önemine değinerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı’nın sonraki durağı ise birinci etabı tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulan, ikinci etabı için ise çalışmaların aralıksız devam ettiği Komşuluk ve Dayanışma Meydanı oldu. Genel Sekreter Yardımcısı Arslan, proje alanında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın’dan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Cevizli, Orhantepe, Atalar ve Esentepe Mahallesi’nin sosyal alan ihtiyacına cevap vermesi amacıyla projelendirilen Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nın devam eden ikinci etap çalışmaları için bir ziyaret gerçekleştiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan’a Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve İmam Aydın eşlik etti.

Daha önce 1. etabı tamamlanan ve 6 bin metrekare büyüklüğündeki meydan-park bölümünü vatandaşların hizmetine sunan Kartal Belediyesi, projenin ikinci etabını oluşturan kapalı alanlarında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Proje tamamen bittiğinde, ilk aşamada çalışmaları tamamlanan yeşil alanlara; yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salonlar, sergi ve fuaye alanları, kütüphane, kafeterya, revir, kurs birimleri, spor salonu, otoparklar, tuvaletler ve teras da eklenecek.