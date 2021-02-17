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İBB'den Kartal Belediyesi’ne Proje Ziyareti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve yardımcılarını Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki makamında ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Şubat 2021 Çarşamba 09:21
İBB'den Kartal Belediyesi’ne Proje Ziyareti
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Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Gökhan Yüksel, İBB heyeti ile beraber Kartal Belediyesi'nden yetkililerin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda İBB ile Kartal Belediyesi'nin ortaklaşa hayata geçirecekleri projeler ele alındı. Üzerinde konuşulan projeler arasında; Yakacık Spor Tesisi Projesi, Atatürk Parkı Yenileme, Aydos Ormanı, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı Çok Amaçlı Bina ile Neyzen Tevfik Meydanı Düzenlenmesi projeleri de yer aldı. Ziyaretin sonunda bir açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içinde yürüteceğimiz çalışmalarla Kartal’a yepyeni tesisler kazandıracağız. İlçemize yakışır projeleri bir bir hayata geçireceğiz." diye konuştu.

 

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