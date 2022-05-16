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‘Glütensiz Hayat Şenliği’ Kartal’da Yapıldı

 Çölyak hastalığına karşı toplumda farkındalık yaratmak ve hastalığın erken teşhisine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Glütensiz Hayat Şenliği Kartal’da yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:47
‘Glütensiz Hayat Şenliği’ Kartal’da Yapıldı
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner 

Kartal Belediyesi, Glutensiz Hayat Derneği, Toplum Merkezi ve Özel Kartal Kızılay Hastanesi iş birliğiyle hazırlanan etkinlik Kartal Meydanı’nda yapıldı. Etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, CHP Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Glütensiz Hayat Şenliği, Kartal Kızılay Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Büyükocak ile Kartal Kızılay Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nurdan Çeliktaş’ın konuşmalarıyla başladı. Uzman isimler kendilerini dinlemeye gelenlere çölyak hastalığı ve bu hastalığa neden olan, tahıllarda bulunan glüten proteini hakkında önemli bilgiler verdi. Konuşmacılar hastalıkta erken teşhisin öneminden, hastalığın belirtileri ve tedavisinden bahsederek vatandaşları bilgilendirdi. Ardından hastalığın ileri evreleri ve sonuçları hakkında izleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Şenlik esnasında palyaçolar ve yüz boyama aktiviteleri ile çocuklar eğlenirken, bando takımının çaldığı marşlarla da yetişkinler keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı. Etkinlik boyunca Kartal Belediyesi tarafından alanda hazır bulundurulan mobil ikram aracı ile katılımcılara ücretsiz içecek ikramı yapıldı.

“Her Alanda Farkındalık Yaratmak Adına Çalışıyoruz”

Etkinliğin devamında Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu ve Başkan Yardımcısı Ali Apaydın sahneye çıkarak konuşmacılara plaket takdimi gerçekleştirdi. Başkan Vekili Aksu kısa bir konuşma gerçekleştirerek;  “Kartal Belediyesi olarak hayatın her alanında ihtiyaç duyduğumuz konularda farkındalık yaratmak adına çalışmalar yapıyoruz. Bugün de burada çölyak hastalığı ve glütensiz yaşamla ilgili siz komşularımızı bilgilendirmek için bu etkinliği yaptık. Bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Glutensiz Hayat Derneği Başkanı Tülin Ünal ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Ezgi Deniz Güneş de, çölyaklı çocuk sahibi anneler olarak yaşadıklarını katılımcılarla paylaşırken, şenliği düzenleyen Kartal Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Bando Takımı Eşliğinde Gökyüzüne Balonlar Bırakıldı

Plaket takdimi ve konuşmaların ardından farkındalık yaratmak amacıyla alanda bulunanlar aynı anda gökyüzüne elindeki balonları bıraktı. Bando takımı eşliğinde yapılan balon bırakma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte son olarak sahneyi müzisyenler aldı. Glütensiz Hayat Şenliği’nin finali sanatçı Yağmur Bakır ve ekibiyle yapıldı. Yağmur Bakır, kendisini dinlemeye gelenler için en sevilen türküleri ve şarkıları seslendirdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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