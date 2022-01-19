‘Gece Boyunca’ adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

Coşkun Irmak’ın kaleme aldığı, Nihat Nadi Ülger’in yönetmenliğini üstlendiği tek perdelik trajikomik oyun Kartal Sanat Tiyatrosu’nda sahne aldı. Oyuncular Emin Maltepe ve Nihat Nadi Ülger’in etkileyici performansı Kartallı sanatseverlerden büyük alkış topladı. Salona girişlerde pandemi kurallarına uygun olarak maske ve mesafeye önem gösterildi.

Oyunun sonunda seyirciyi selamlayan usta oyuncular Emin Maltepe ve Nihat Nadi Ülger, bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek, yeni oyunlarda buluşma temennilerini seyirciyle paylaştı.

Bir saat süren ve tek perdeden oluşan oyunda bir suçlunun bir fabrika bekçisinin hayatına aniden girişi anlatılıyor. Hiç beklemedikleri anda birbirlerinin hayatına dahil olan karakterlerin çatışması yer yer absürt ve trajikomik bir anlatımla ele alınıyor.