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Emekli Zabıta Müdürü İsmet Erdem Dualarla Uğurlandı

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası yaşama veda eden Kartal Belediyesi Eski Zabıta Müdürlerinden İsmet Erdem, son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 10:19
Emekli Zabıta Müdürü İsmet Erdem Dualarla Uğurlandı
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İsmet Erdem için Kartal Cemevi'nde yapılan cenaze törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul, belediye başkan yardımcıları merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

Yapılan cenaze merasimi sonrası İsmet Erdem'in naaşı, Hasdal Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Kartal Belediyesi’nde 1990-1995 yılları arasında Zabıta Müdürlüğü görevi yapan İsmet Erdem, sırası ile Şişli ve Eminönü Belediyelerinde zabıta memurluğu görevlerinde bulunduktan sonra Mehmet Ali Büklü'nün Kartal Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde naklini Kartal Belediyesi’ne aldırarak 1995 yılında emekli olana kadar burada müdür olarak görev yaptı. Erdem, emekli olduktan sonra birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev alırken bu kurumlarda değişik kademelerde bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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