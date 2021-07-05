banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1392.64
ALTIN
499.59
DOLAR
8.6652
STERLİN
12.0199
EURO
10.3062
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık Çok Daha Kolay Olacak
Son Dakika
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık...
Fatma Zehra Balcı Ve Samet Karaman Evlendi
Fatma Zehra Balcı Ve Samet...
Mevlüt Uysal Başakşehir ve İBB'den Sonra Şimdi'de Halk Bank'a Nasıl Bir Zarar Veriyor ?
Son Dakika
Mevlüt Uysal Başakşehir ve İBB'den...

Eğitim Meleği Ülkü Bora Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kartal’da yaptırdığı okullarla eğitime destek olan ve "Eğitim Meleği" olarak anılan iş ve eğitim dünyasının sevilen ismi Ülkü Bora, Soğanlık Aziz Mahmut Hüdai Camii'de kılınan cenaze sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:45
Eğitim Meleği Ülkü Bora Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
banner171

Kartal'da yaptırdığı Burak Bora Anadolu Lisesi, Ülkü Bora Ortaokulu, Gürbüz Bora İlkokulu’nun yanı sıra muhtaç ailelere yemek yardımı yapılan aş evini kuran ve yaşamı boyunca çok sayıda öğrenciye destek olan, Kartal'ın "Eğitim Meleği" Ülkü Bora, uzun süredir kaldığı Darüşşafaka Bakım Evi’nde yaşamını yitirdi. Ülkü Bora'nın ani ölümü eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Burak Bora Anadolu Lisesi'nde düzenlenen anma töreni sonrası, Soğanlık Aziz Mahmut Hüdayi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ülkü Bora'nın naaşı Soğanlık Mezarlığı’nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Ülkü Bora'nın anma törenine yakınları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İlçe Mülki İdare Amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel : Ülkü Bora'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.’’
Ülkü Bora'nın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yaşamı boyunca Kartal'da ve birçok yerde eğitime desteğini esirgemeyen Ülkü Bora'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisleri 140’ıncı Muhtarlar Toplantısına ev sahipliği yaptı
Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisleri 140’ıncı Muhtarlar Toplantısına ev sahipliği yaptı
Eski Bakan Mehmet Moğultay Kabri Başında Anıldı
Eski Bakan Mehmet Moğultay Kabri Başında Anıldı
“KE”nin 10. Sayısı Necati Tosuner’i Konuk Ediyor
“KE”nin 10. Sayısı Necati Tosuner’i Konuk Ediyor
Kartal’a Artı Değer: Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı
Kartal’a Artı Değer: Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal’da Coşku ile Kutlanacak
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal’da Coşku ile Kutlanacak

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169