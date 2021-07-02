banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1369.33
ALTIN
499.86
DOLAR
8.7192
STERLİN
11.9916
EURO
10.3113
İmamoğlu’ndan Soylu'ya Tepki, Erdoğn'a Çağrı !
İmamoğlu’ndan Soylu'ya Tepki, Erdoğn'a Çağrı...
ALLAH Belanı Versin BEDAŞ
Son Dakika
ALLAH Belanı Versin BEDAŞ
Patron Erken Seçim İstiyor
Son Dakika
PATRON ERKEN SEÇİM İSTİYOR
Ülkemiz Bir Erken Genel Seçime Gebe Gibi…
Ülkemiz Bir Erken Genel Seçime...
Flaş Haber
Patron Erken Seçim İstiyor
Kapat

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal’da Coşku ile Kutlanacak

Kartal Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı bir dizi etkinlikle kutluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Temmuz 2021 Cuma 10:34
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal’da Coşku ile Kutlanacak
banner171

Spor İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile 3 Temmuz Cumartesi günü, saat 17.00’da düzenlenecek olan kutlama etkinliği,  Dragos’ta yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi 

Bando takımının vereceği konser eşliğinde kürek, kano ve yelken yarışları gibi çeşitli su sporları faaliyetlerine sahne olacak programda, madalya töreni düzenlenerek denize çelenk bırakılacak.

Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde ilçede ulaşılabilir, erişilebilir ve modern bir anlayışla ‘sporda tesisleşme’ projelerini teker teker hayata geçiren Kartal Belediyesi, profesyonel su sporlarının yapılacağı Dragos Su Sporları Merkezi’ni, geçtiğimiz Haziran ayında vatandaşların hizmetine sundu.

İstanbul’un en güzel sahil şeritlerinden birine sahip olan Kartal’da, her yaştan vatandaşın su sporları yapabilmesine olanak tanıyan merkezde yüzme, yelken ve kano başta olmak üzere birçok su sporları branşlarında vatandaşlara hizmet veriliyor.

Yaz dönemi kayıtlarının tamamen dolduğu su sporları merkezinde kürek eğitimi için 12 yaş ve üzeri, yelken eğitimi için 8 ve 11 yaş arası, kano eğitimi için ise 16 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 3 dönem halinde devam edecek olan kurs eğitimlerine başladı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Bakan Moğultay Vefatının 4'üncü Yılında Kabri Başında Anılacak
Eski Bakan Moğultay Vefatının 4'üncü Yılında Kabri Başında Anılacak
Kartal Belediyesi’nden Yangın Mağduru Aileye Yardım Eli
Kartal Belediyesi’nden Yangın Mağduru Aileye Yardım Eli
Temizlik İşleri Personeline Çağdaş Temizlik İstasyonu
Temizlik İşleri Personeline Çağdaş Temizlik İstasyonu
Aydos Ormanı’nda temizlik seferberliği 
Aydos Ormanı’nda temizlik seferberliği 
Kartal’da Kurban Satış ve Kesim Alanı Bayrama Hazırlanıyor
Kartal’da Kurban Satış ve Kesim Alanı Bayrama Hazırlanıyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169