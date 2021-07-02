Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal’da Coşku ile Kutlanacak

Spor İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile 3 Temmuz Cumartesi günü, saat 17.00’da düzenlenecek olan kutlama etkinliği, Dragos’ta yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi

Bando takımının vereceği konser eşliğinde kürek, kano ve yelken yarışları gibi çeşitli su sporları faaliyetlerine sahne olacak programda, madalya töreni düzenlenerek denize çelenk bırakılacak.

Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde ilçede ulaşılabilir, erişilebilir ve modern bir anlayışla ‘sporda tesisleşme’ projelerini teker teker hayata geçiren Kartal Belediyesi, profesyonel su sporlarının yapılacağı Dragos Su Sporları Merkezi’ni, geçtiğimiz Haziran ayında vatandaşların hizmetine sundu.

İstanbul’un en güzel sahil şeritlerinden birine sahip olan Kartal’da, her yaştan vatandaşın su sporları yapabilmesine olanak tanıyan merkezde yüzme, yelken ve kano başta olmak üzere birçok su sporları branşlarında vatandaşlara hizmet veriliyor.

Yaz dönemi kayıtlarının tamamen dolduğu su sporları merkezinde kürek eğitimi için 12 yaş ve üzeri, yelken eğitimi için 8 ve 11 yaş arası, kano eğitimi için ise 16 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 3 dönem halinde devam edecek olan kurs eğitimlerine başladı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)