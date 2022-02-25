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Dağıtılan Hi̇jyen Ürünü Sayısı 10 Mi̇lyonu Geçti̇

Kağıthane Belediyesi pandeminin başladığı tarih olan 2020 Mart'ından bugüne ilçedeki vatandaşlara 10 milyonun üzerinde maske ve kolonya dağıttı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2022 Cuma 14:05
Dağıtılan Hi̇jyen Ürünü Sayısı 10 Mi̇lyonu Geçti̇
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Koronavirüs yeni varyantlarıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürürken, Kağıthane Belediyesi pandemi ile mücadelede sosyal çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri ev ve dükkanları tek tek gezerek talepte bulunan vatandaşlara bugüne kadar 9 milyon 200 bin maske ve 1 milyonun üzerinde kolonyayı ücretsiz dağıttı.

İhtiyaç sahiplerine bu süreçte destek de olan Kağıthane Belediyesi, ailelere 150 bin gıda paketi desteğinde bulundu. Yanı sıra koronavirüse yakalanan vatandaşların bağışıklığının güçlenerek hastalığı rahat atlatmaları için meyve sepetlerinden dağıtılıyor. Evinde karantinada olan bugüne kadarki 52 bin vatandaşa vitamin deposu meyvelerden oluşan sepetler ulaştırıldı.

Salgının önlenmesi adına belediye ekiplerinin temizlik, dezenfekte ve denetim çalışmaları da devam ediyor. Apartman, iş yeri ve kamusal alanlar belediye ekipleri tarafından detaylı temizlik sonrası dezenfekte ediliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin mevsimlere bağlı olarak vakaların arttığına dikkati çekti ve vatandaşlara temizlik-maske-mesafe konusunda hatırlatmada bulundu.

Bağımsız araştırma kuruluşlarının yayımladığı anket sonuçlarına göre Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul'da koronavirüsle mücadelede en başarılı belediye başkanı gösterilmişti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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