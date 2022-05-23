Çerkes Sürgünü Anması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katılımı ile Gerçekleşti

Kartal Belediyesi ve Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED)’nun birlikte düzenlediği anma etkinliğine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, KAFFED Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, derneğin yönetim kurulu üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, çok sayıda Meclis üyesi ve birim müdürü katıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de düzenlenen ‘Milletin Sesi’ mitinginden sonra tören alınana geldi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, törende beraberindekiler ile birlikte, heykeltıraş Arsen Gushapsha tarafından yapılan ve anma törenin düzenlendiği ‘Hayat Ağacı’ isimli sürgün anıtına çelenk ve karanfil bıraktı.

“Diliyoruz Ki, Böyle Acılar Bir Daha Yaşanmasın”

Anıta karanfil bıraktıktan sonra bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, Çerkes Sürgünü’nün acısını derinden hissettiklerini belirterek; “Bugün, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti büyüklerimiz ile Maltepe mitinginden sonra çok önemsediğimiz bir anmaya katıldık. Tüm Çerkes kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz. Diliyoruz ki, böyle acılar bir daha yaşanmasın.” dedi.

Anma etkinliğinin ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, KAFFED Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Dragos Su Sporları Merkezi’ni ziyaret ederek minik sporcular ile bir araya geldi. Sporcu çocuklarla sohbet eden İBB Başkanı İmamoğlu: “Hepinize başarılar diliyorum, inşallah olimpiyat şampiyonu olduğunuz günleri de göreceğiz.” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)