Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Kartalspor'dan Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen ziyarette, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Belediye yönetimi, Kartalspor Başkanı Binali Aydın, teknik ekip ve futbolcular hazır bulundu.

Başkan Gökhan Yüksel, elde edilen başarıdan dolayı Kartalsporlu futbolcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Kulüp yönetimi de takıma sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Başkan Yüksel'e teşekkür etti.

Kartalspor’un aldığı başarıdan memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Yüksel, "Saygıdeğer başkanımızı ve kulüp yöneticilerimizi, değerli teknik heyetimizi ve futbolcu kardeşlerimi elde ettikleri başarıdan dolayı kutluyorum. Kartalspor bizim sevdamız ve önemli bir değerimiz. İlçemizin kendine has değerlerinden biri de Kartalspor'dur ve daha üst liglerde Kartalımızı temsil etmeli. Yıllardan beri Kartal bunun hasreti ve özlemi içinde. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Kartalspor'un daha başarılı olabilmesi için elimizden gelen her türlü gayret ve desteği vereceğimizi ifade etmiştik. Bu süreçte Kartalspor'umuzun yanında olmaya çalıştık. Kartalspor, 3 yıl aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Sonuç itibariyle Kartalspor'un gelecek adına bizi ciddi anlamda umutlandırdığına bütün kalbimle inanıyorum. Umarım Kartalsporumuz başarılı sonuçlar almaya devam eder ve yeniden profesyonel liglerde Kartalımızı temsil eder.” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)