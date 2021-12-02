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Başkan Yüksel, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın Cenaze Törenine Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Sivas'ın İmranlı ilçesi Belediye Başkanı Murat Açıl'ın, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2021 Perşembe 09:36
Başkan Yüksel, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın Cenaze Törenine Katıldı
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Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, çok sayıda siyasi, Açıl'ın ailesi, sevenleri ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu “Murat Açıl, İmranlı için büyük emek verdi, İmranlılar mutlu olsun, daha güzel bir kentte yaşasınlar diye büyük emek harcadı. Genç, dinamik, enerjik biriydi. İstanbul ile İmranlı’yı bir anlamda buluşturdu. Sevgiyi, dostluğu egemen kıldı. Dolayısıyla büyük çaba harcadı. Genç yaşta kaybettik, hepimizin başı sağolsun, Allah rahmet eylesin” dedi.

Başkan Gökhan Yüksel de "Değerli ağabeyim, Sivas İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açıl'ı son yolculuğuna uğurladık. Kendisine tekrar Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Açıl cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı’na defnedildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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