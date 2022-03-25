Başkan Gökhan Yüksel’den, İYİ Parti İlçe Başkanlığına hayırlı olsun ziyareti

Ziyaret sırasında Başkan Gökhan Yüksel'e, Kartal Belediye Meclis üyesi ve CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz, Belediye Başkan Yardımcıları, Millet İttifakı Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Danışmanları ve partililer eşlik etti.

"Daha iyi bir Türkiye için dayanışma ve mücadelemiz sürüyor"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Dilruba Oğulcuklu bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında basın mensuplarına ve partililere hitaben bir konuşma yapan Başkan Yüksel, "Belediye çalışmaları dışındaki ilk ziyaretimiz diyebiliriz. Kutluyorum, kolaylıklar diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Birlik ve beraberliğin devamını diliyorum. Her birimizin çabası, yaşam koşullarının iyileşmesi için mücadele etmek. Her kurduğumuz cümlenin içerisinde bir 'iyi' geçiyor. Elbette ki, biz de Millet İttifakı için görevlerimiz ve sorumluluklarımızı, genel başkanlarımızın yürütmüş oldukları ittifak ruhu içerisinde dayanışma ve mücadele ile ülkenin iyileşmesi, daha iyi bir Türkiye için yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda, bizler de Kartal'ın tamamını kucaklayan, bütün herkese ayrım gözetmeksizin hizmet götüren anlayışı sürdürüyoruz. Zaten hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İYİ Parti'nin hem de ittifak ruhunda olan da budur. Âmâ tabi ki de İYİ Parti’de bu dönem görev alan sevgili başkanımı kutluyor, dayanışma içerisinde olacağımızı tekrar ifade ediyorum.” diye konuştu.

"Ülkenin geleceği ve selameti için el ele verdik"

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Dilruba Oğulcuklu ise, “Ülkenin selameti açısından Millet İttifakı olarak çok güzel bir ittifakımız var. Ülkenin geleceği ve selameti için hep beraber el ele verdik. Yerel olarak da Kartal'da aynı birlikteliği devam ettireceğiz. Bizim üzerimize ne düşerse biz yapacağız, başkanımızın üzerine ne düşerse, el ele hep beraber Kartal için, en iyisi için, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)