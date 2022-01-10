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Başkan Gökhan Yüksel’den ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında özgür basının demokrasiyi besleyen büyük bir kaynak olduğunu, ilkeli ve bağımsız bir şekilde çalışan gazetecilerin de toplumlara demokrasi özelliği kazandırmak gibi önemli işlevlerinin olduğunu belirterek tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2022 Pazartesi 09:52
Başkan Gökhan Yüksel’den ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı
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Başkan Gökhan Yüksel, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi adına her koşulda toplumun vicdanı olma görevini üstlenen ve bu amaç doğrultusunda her türlü fedakârlıkta bulunan basın emekçilerinin gününü şu mesajla kutladı:

“Demokrasiyi besleyen en büyük kaynaklardan biri özgür basındır. Aynı zamanda kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi adına gazetecilerin ilkeli ve tarafsız bir şekilde çalışmaları da toplumların demokrasilerinin gelişmesinde, güçlü bir toplumun var olmasında önemli bir kilometre taşını oluşturur.

Gazeteciliğin demokratik bir kurum olabilmesinin temelinde ise doğruyu söylemek gibi etik ve sorumluluk duygusunun mutlak surette bulunması gerekmektedir. İçinde yaşadığımız dünyanın ve insanların karşı karşıya bulunduğu temel sorunlarla ilgili bilgi ve haberin yayılması ve tartışılması, demokratik hassasiyetin gelişmesi açısından da zorunludur.

Tüm bu kaygılarla mesai mefhumu gözetmeksizin kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi adına çoğu zaman zor koşullar altında toplumun vicdanı olma görevini üstlenen ve bu amaç doğrultusunda her türlü fedakârlıkta bulunan basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”

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