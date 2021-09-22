Başkan Gökhan Yüksel'den Kartal İtfaiyesi'ne Ziyaret

Kartal İtfaiyesi'ne bağlı itfaiyeciler, Başkan Yüksel'i istasyonun bahçesinde karşıladı. Ziyaret sırasında İstanbul İtfaiyesi Anadolu Yakası Müdür Yardımcısı Ali Necdet Sarıbal ve Kartal İtfaiyesi Grup Amiri Kenan Güler hazır bulunurken; Başkan Yüksel'e Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

"İtfaiyecilik Bir Meslek Olmalıdır"

Başkan Gökhan Yüksel burada itfaiyecilere hitap ederek İtfaiye Haftası’nı kutladı ve ardından itfaiyecilere kısa bir süre önce orman yangınlarının yaşandığı Akdeniz Bölgesi illerinde ve sel felaketi yaşanan Karadeniz Bölgesi illerinde verdikleri üstün hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

İtfaiyecilerle sohbet de eden Başkan Yüksel, itfaiyecilik mesleğinin önemine değindi ve itfaiyeciliğin bir meslek olması gerektiğini vurgulayarak, "İtfaiyecileri sadece bir felaket anında hatırlamamalıyız, itfaiyecilik çok kutsal bir görevdir; ancak itfaiyeciler meslek statüsünde olmadıkları için birçok haktan mahrum bırakılmıştır. Bu nedenle itfaiyecilik bir meslek olmalıdır ve itfaiyecilerimiz haklarına kavuşturulmalıdır." dedi.

Daha sonra Başkan Gökhan Yüksel ve beraberindekiler, itfaiye istasyonunu gezerek amirlerden istasyon ile ilgili bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Başkan Gökhan Yüksel tarafından İstanbul İtfaiyesi Anadolu Yakası Müdür Yardımcısı Ali Necdet Sarıbal ve Kartal İtfaiyesi Grup Amiri Kenan Güler'e İtfaiye Haftası nedeniyle tüm itfaiyeciler adına çiçek takdim edildi.

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Yüksel, "İtfaiye Haftası sebebiyle Kartal İtfaiye İstasyonumuzu ziyaret ettik. Köklü geçmişi, can güvenliğimiz için yaptıkları fedakârca çalışmaları ve doğa için verdikleri mücadeleler ile itfaiyecilerimiz bizim için çok değerli. Tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyorum." dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)